《上海燈飾擺入口》花博展區 遭民眾質疑是上海燈節

台北燈節花博展區入口處就看到「SHANGHAI 2026」燈飾，甚至比台北主燈變形金剛還吸睛，引起民眾圍觀，中間還有黑衣人士站著。（記者蔡愷恆攝）

台北燈節今登場 主燈變形金剛相關中大型裝飾僅5個

台北燈節今登場，記者昨實際走訪花博展區，在捷運月台上即可看到顯眼的變形金剛主燈。但實際走到展區，最顯眼的卻是入口處右側的「SHANGHAI 2026」燈飾，後方有東方明珠廣播電視塔、上海中心大廈等建築，直接搶走民眾目光，驚呼：「這裡是上海嗎？」

記者昨白天前往台北燈節花博展區，走到入口前看見一組燈飾，中間是一匹準備起跑的馬，周圍充滿高聳建築物，前排字樣以黑布遮起，只留數字。不料晚間湊近看LED燈飾全開，才發現「SHANGHAI 2026」燈飾以及上海知名建築，中間還有黑衣人士整齊站著。民眾議論紛紛，質疑到底是台北燈節還是上海燈節？也有人感到震驚，問身旁友人是否有看錯？黑衣人是保鏢還是燈節工作人員？

其他12個「友好燈區」全聚集在展區帳篷內

記者查找燈節官方網站，地圖上有十三個「友好燈區」，除美國、邦交國聖克里斯多福及尼維斯、日韓城市外，確實有標明「上海市」。不過，其餘十二個燈區全聚集在展區帳篷內，並以繁體中文寫城市或國家名稱，如愛媛松山市、韓國大邱，花燈設計風格也相似。唯獨上海直接設在入口，風頭甚至搶過主燈，旁邊也沒有用繁中寫城市名稱。

今年台北燈節花博展區以變形金剛為主題，不過包含主燈，僅有五個中大型裝飾與變形金剛相關。其餘燈飾類型除呈現台北十二行政區特色的熊讚，還有許多花卉或是與宮廟合作的花圈裝飾。供民眾拍照的背板雖有變形金剛標示，但旁邊又配合花博主題堆疊圓錐狀花朵裝飾，最上方再放變形金剛元素，有點突兀。

探勘民眾︰燈飾小 擺放稀疏 零散沒主題

從擺設花圈的露台望去，僅看見空空的草皮、單獨矗立的變形金剛主燈，以及微小的花朵與走道的些許亮光。昨日帶著全家先來探勘的民眾認為，花博展區燈飾很小，位置擺放稀疏且沒有很驚艷，失望離去。另一位民眾也同意，覺得這次燈節「就是一般般」，好似沒有主題，也有點零散。

全面禁菸 吸菸區緊鄰廁所飄食物酸腐味

今年燈會也首度配合蔣萬安喊出的「無菸城市」，展區全面禁菸，民眾若有需求僅能在規定的抽菸處解癮。花博展區設有兩處吸菸區，一處為美食廣場旁的封閉吸菸區，緊鄰廁所，而且經過時會飄出一股食物的酸腐味蓋掉菸味。展區內也幾乎沒有禁菸標示或是指出吸菸區方向，無法確實達到分流效果。

此外，由於所有地圖都是以北為上方，但若從捷運站與入口視角觀看，應該以東朝上，才符合正常、直觀的視覺化呈現，民眾就不需折脖子、轉方向才能找到路線。雖看似小事，但從入場前就讓民眾有些不便。

