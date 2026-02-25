新板特區國家兒童未來館 今年動工

文化部將在新板特區、板橋車站旁興建國家兒童未來館，預計今年動工。（記者賴筱桐攝）

文化部將在新北市新板特區、板橋車站旁的「特專三」用地興建國家兒童未來館，以「森林中立體兒童之城」為設計理念，日前通過都市設計審議，預計今年動工、二〇三〇年底完工，園區留設二萬四千平方公尺以上的開放空間和綠地，與萬坪都會公園綠帶串聯。

都市設計審議通過 拚4年完工

城鄉發展局長黃國峰表示，國家兒童未來館通過都市設計審議，對新板特區發展具雙重意義，首先在都市交通與步行環境面向，將補齊新板空橋系統的最後一塊拼圖，場館新建二座天橋，一端銜接公益設施（玩聚窩、新板藝廊）與百貨商場，另一端直通捷運環狀線板橋站及板橋車站，人車分流，日後家長帶著孩子從板橋車站或捷運站出站後，可透過立體空橋，一路直達兒童未來館，提升交通安全與舒適度。

新設2座空橋 串聯百貨、車站

黃國峰指出，在都市發展與空間整合面向，國家兒童未來館基地採低建蔽率（約廿六％）規劃，留設二萬四千平方公尺以上的開放空間及公共使用場域，保留既有大型樹木，並與鄰近的萬坪都會公園綠帶緊密串聯，增加綠覆面積達二萬四千平方公尺以上，改善都市景觀。

根據文化部規劃，國家兒童未來館為全國首座國家級兒童文化場域，除了有兒童博物館，也設有劇場、展演、電影院、餐飲及多功能空間等設施，融合互動沉浸、多元展示、親子共讀、表演劇場、主題冒險及各種創意活動，提供豐富的親子文化體驗。

本案基地面積約三．二九公頃，興建地上六樓、地下四層建築物，總樓地板面積約九萬平方公尺，另提供約二千個汽、機車位，紓解地方停車需求，目前預定地暫作停車場使用，並設置願景館，每週六、日開放民眾參觀。

