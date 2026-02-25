為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大重機停機車格 新北再開放5區

    2026/02/25 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    新北市新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5個行政區，3月1日起開放路邊「收費機車格」供大型重機停放。（記者羅國嘉攝）

    新北市新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5個行政區，3月1日起開放路邊「收費機車格」供大型重機停放。（記者羅國嘉攝）

    為提升大型重機車停車便利性，新北市交通局宣布，三月一日起，開放新莊、泰山、林口、三重及蘆洲五個行政區，逾四千六百路邊收費機車格供大型重機停放。收費方式比照大型重機專用格費率，採計次收費，每四小時卅元。

    7月1日起全市開放

    交通局停車營運科科長王昶閔指出，新北市自去年八月起，已於板橋、新店二區率先試辦，開放六萬八千餘格路邊機車格給大型重機停放。觀察發現「收費機車格」確實能有效調節汽、機車及大型重機停放需求，因此決定擴大推動範圍，除板橋、新店持續辦理外，三月起再新增新莊、三重、蘆洲、林口及泰山等五區開放大型重機停放路邊收費機車格，五月一日起開放中和、永和、土城、淡水；七月一日起則全市路邊收費機車格開放大型重機停放。收費比照大型重機專用格費率，採計次收費，每四小時卅元。

    王昶閔說，同步檢討停車供給量，此次新增的五區，近半年已增設一千五百餘格路邊機車格，並提醒民眾，大型重機停放機車格時，車身不得超出格線；若車身較長，可跨二格停放，但仍須停妥於格線內，避免影響其他車輛停放與行車安全。

