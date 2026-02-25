新北捷運三鶯線拚年中通車 捷運局：分區優化改善噪音

新北捷運三鶯線拚今年中通車，地方反映噪音問題，捷運局說明，經過調整，一月底已無類似戰車聲響，將持續評估優化。（新北市捷運工程局提供）

全線測試中 捷運局指1月底已無戰車聲響 噪音降低逾10分貝 3月初勘

捷運三鶯線目前全線測試中，新北市長侯友宜昨表示，希望今年中能夠通車。對於地方擔憂噪音擾民問題，捷運局表示，經過調整，今年一月底已無類似戰車聲響，噪音也大幅降低十分貝以上，並繼續評估優化改善。

市長座談 里長建議設隔音牆

市府昨天分別到鶯歌、三峽區公所舉辦行動治理座談，三峽區的鳶山里長周文美、龍埔里長陳椿瑩、龍恩里長黃家賢、溪北里長林清明、溪南里長蘇伯聰等人都反映，捷運三鶯線行經路段，因居住人口密集且緊鄰軌道，捷運運轉產生的軌道摩擦聲及高架段噪音，對周邊社區產生廿四小時生理及心理干擾，建議設置隔音牆降低噪音源，維護住戶生活品質。

侯友宜指出，三鶯線在通車測試的過程中，民眾反映噪音問題，怎麼做到大家可以接受的範圍，捷運局有責任做到位。

捷運局表示，三鶯線電聯車自去年下半年起陸續進行測試，並自十二月起依營運班表進行全車隊測試，因測試需頻繁進行緊急煞車等高強度操作，使部分車輪輪緣產生不均勻磨耗，產生異常震動如戰車聲響，導致居民及地方民代要求裝設全罩式隔音牆降噪，在列車車輛陸續完成車削、鋼軌磨軌後，今年一月廿六日至二月三日期間，已無類似戰車聲響，且噪音大幅降低十分貝以上，三鶯線目前初步量測分析結果都少於法令值五分貝。

沿線學校優先 增高隔音牆

捷運局說明，將針對道路狹小路段、轉彎路段及噪音敏感區域，進一步提出優化方案，其中考量敏感區域需求，優先將沿線學校，包括三峽國中、北大國小、鳳鳴國中納入第一優化區段，增高隔音牆，並安排在土城、三峽、鶯歌區辦理十二場會勘說明，逐一向陳情住戶詳細說明，聆聽地方意見後評估優化方案。

捷運局並指出，三鶯線正彙整系統測試報告、第三方公正單位對安全的查證與確證報告等相關必要性文件，預計三月進入初勘準備前置作業，待相關前置作業與測試完成、捷運公司完成模擬演練後，就會報請市府進行初勘，通過後將進入履勘作業。

