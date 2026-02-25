花蓮慈濟耆老學園啟用 完善失智照顧

完善失智照顧網，花蓮慈濟樂健康耆老學園昨天啟用。（記者王錦義攝）

「花蓮慈濟樂健康耆老學園」歷經九年籌劃興建，昨落成啟用，衛福部期望回應花蓮高齡化與失智照顧需求，打造結合陪伴、健康與社區共融的長者支持基地。

衛福部長照司副司長吳希文表示，慈濟在全國已設立超過二一六個長照據點，昨啟用的「樂健康耆老園區」提供失智日間照顧、社區據點服務及多元健康促進活動，不僅照顧失能、失智長者，也讓健康長者透過參與活動延緩失能、預防失智，提升社會參與。政府今年啟動長照三．〇政策，未來中央將持續與慈濟合作，強化花蓮在地服務量能。

照護司長蔡淑鳳表示，長照三．〇的概念，不是到了失能失智再去處理，而是健康促進預防照護。鼓勵大家成為能照顧別人的老人，而非被照顧的老人。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，以失智為中心的日照中心對花蓮是非常重要的里程碑。學園能結合慈濟醫療與長照資源，透過中西醫整合照護與專業團隊介入，為失智長者提供更完善服務。

慈濟醫院指出，該園區設有樂健康小棧（照顧者咖啡館）、家庭照顧者服務中心、長照達人館、失智型日間照顧中心。

