花壇鬧元宵 3/1起白沙坑迎燈排

彰化縣長王惠美（前右二）邀請鄉親來體驗百年白沙坑迎燈排民俗文化。（記者湯世名攝）

全國最具特色與歷史深度的元宵節民俗盛事「白沙坑迎燈排文化節」，將從三月一日起一連三天在彰化縣花壇鄉文德宮登場，昨舉辦宣傳記者會，彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏與文德宮主委李錫圭等人邀請全國鄉親走訪彰化，體驗全國獨一無二的百年迎燈排文化。

王惠美說，一年一度的白沙坑迎燈排，是全國唯一以「燈排」為核心的元宵慶祝活動，至今已傳承一九八年，二〇〇八年登錄為彰化重要無形文化資產，而文德宮供奉的福德老爺，是全國唯一頭戴官帽的土地公，神尊已有三百多年歷史。

請繼續往下閱讀...

白沙坑迎燈排文化節一連三天規劃精彩內容，包括燈海藝術區及燈排展示區，湯圓豆花結緣、美食美物一條街，晚上進行遶境祈福。其中，三月一日上午有北管表演，晚上有社區表演才藝演出；二日上午是學校社團表演，晚上有文德宮舉辦的喜慶元宵摸彩晚會；三日元宵當晚有點燈儀式、白沙坑迎燈排及白沙坑迎燈排慶元宵晚會。

文化局指出，傳說白沙坑迎燈排是開台翰林曾維禎於清代道光八年時與皇帝賞花燈時觸景傷情，感到家鄉父老無福欣賞，希望辭官還鄉，道光皇帝特賜在花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城迎花燈與民同歡，具歷史價值與文化意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法