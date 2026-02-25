台中週週喝鮮奶上路 首日兌領不到一成

台中市新學期起，國小及幼兒園學童每週可到超商免費兌領鮮奶。（中市府提供）

台中市新學期起推動「台中有鈣讚計畫」，補助公立國小及公私立幼兒園學生週週喝鮮奶，約廿四萬名學童受惠，教育局統計，首日有一萬八千四六九人兌領，兌領率未達一成，市長盧秀燕指出，一週內均可兌領，首日執行效果良好，新政策普遍受家長及學生歡迎。

家長反應部分通路須補差額或缺貨 議員促檢討

請繼續往下閱讀...

民進黨市議會黨團總召周永鴻指出，接獲不少家長反映，部分通路兌領規定容量鮮乳，結帳時出現須補差額或顯示無法兌領，或是較大容量鮮乳容易缺貨，導致學童只能改領小瓶裝，要求教育局檢討，同時將私立國小及未就讀幼兒園幼童納入，讓照顧網更全面。

台中補助學童每週喝一次鮮奶政策廿三日上路，盧秀燕指出，「政策非常受到家長及學生歡迎」，首日兌領一萬八四六九瓶，其中小學生有一萬八四九〇人兌領，幼兒七六二〇人；不過，週週喝鮮奶廿四萬人受惠，首日兌領率未達一成，盧秀燕說，兌換期限一週，學生會持續兌領。

周永鴻說，市府應盡速檢討合作超商建立完善庫存與補貨機制，確保各門市供貨穩定，提升兌領便利性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法