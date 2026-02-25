122歲「護國山台中寺」 列古蹟被否決

文資審議否決護國山台中寺列入古蹟。（台中市府提供）

文資審議指原寺主體已不存在 僅保存「大野鳳洲和尚之碑」

逾百年歷史的「護國山台中寺」，去年六月被發現藏身在鐵皮屋，經台中市文化景觀審議會十二名委員調研評議，否決列為古蹟、歷史建築及紀念建築，引發輿論抨擊「一二二年歷史竟不能列古蹟」，文化局強調，原寺主體已不存在，不過「大野鳳洲和尚之碑」碑體將移至大里菸葉廠保存。

文資委員建議採紀錄保存方式

護國山台中寺位於台中市自由路二段七十巷一帶，日治時期屬於榮町與大正町，曾是都市改正計畫重要街區，台中寺據傳建於一九〇〇年東大墩街，一九一〇年遷至日治榮町街廓，二〇二五年六月因鐵皮屋環境髒亂，業主整理時重見天日。

台中市第四屆古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會於去年十二月間開會，包括文化局長陳佳君等十五名委員出席，文化局表示，依文資審議委員建議採取紀錄保存方式，保留調查及測繪資料，並將出土的「大野鳳洲和尚之碑」移至大里菸葉廠保存。

民眾盼公開簡易調研紀錄內容

不少民眾對於建廟超過百年，竟不算古蹟感到詫異，民進黨台中市議員黃守達、王立任及中城再生文化協會蘇睿弼教授等人，去年曾到廟會勘，到場代表指出，「故事還沒落幕，應公開簡易調研紀錄內容。」

代表說，台中寺引起各界廣泛討論，並非建築外觀完整性可比擬，且大眾對於台中寺、靈山寺往來過往有期待。

有民眾表示，審議會悄悄地在去年十二月進行，結果列古蹟、登錄歷史建築、紀念建築全數不通過，所幸地主暫不拆除。

文化局說，文資委員評估認為「原護國山台中寺主體已不復存在」，現存構造藝術、技術與建築史價值均偏低，整體損壞嚴重，決議不指定為古蹟、不登錄為歷史建築或紀念建築。

