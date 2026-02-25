為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    健保給付SMA藥物 翻轉26歲青年人生

    2026/02/25 05:30 記者羅碧／台北報導
    26歲的SMA患者Jun（化名）接受背針治療後，不僅工作更順利，還可烹飪自理生活。（鐘育志提供）

    26歲的SMA患者Jun（化名）接受背針治療後，不僅工作更順利，還可烹飪自理生活。（鐘育志提供）

    健保給付藥物，不只延長生命，也可能翻轉人生。廿六歲的超市店員Jun（化名）是第三型脊髓性肌肉萎縮症（簡稱SMA）病友，幼年確診罹病，因肌力不足，連結帳時拿取商品都相當吃力。隨著健保給付治療藥物，如今不僅能穩穩提起二公斤白米協助顧客結帳，甚至能站立三至五分鐘炒菜，逐步重拾工作與生活自信。

    重拾工作與生活自信

    台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會創會理事長暨高醫附醫小兒神經科醫師鐘育志表示，SMA是因SMN1基因變異導致的罕見神經肌肉疾病，病程會隨時間持續退化，影響坐立、行走及吞嚥等功能。隨著健保擴大給付治療藥物，治療目標已從單純延長壽命，進一步朝「中斷惡化、改善運動功能」邁進，病友有機會逐步找回自理能力，甚至回歸職場。

    另一名廿七歲、罹患第二型SMA的周先生是多媒體設計師，一度退化到連洗澡、進食都無法自理，在健保支持、接受治療後，手部肌力與耐力逐步回穩，進步到可自行完食一餐，且可精準繪圖，即將重返職場。

    及早治療可改善運動功能

    中國醫藥大學兒童醫院副院長周宜卿指出，SMA病友越早治療，越有助於保留運動功能，但絕不代表年紀較大或病程已進入中、重度的病友沒有治療價值，事實上，只要透過穩定治療累積「小進步」，就可能為生活與家庭帶來突破性的改變。

