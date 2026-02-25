為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非理工5大領域科系 具備AI時代潛力

    2026/02/25 05:30 記者林曉雲／台北報導
    大學學測今日公布成績，大學問網站從去年5468萬筆網站點擊數據中，找出適合社會組、非理工學生，具備AI時代潛力的5大領域科系，作為選填志願參考。（資料照）

    大學學測今日公布成績，大學問網站從去年5468萬筆網站點擊數據中，找出適合社會組、非理工學生，具備AI時代潛力的5大領域科系，作為選填志願參考。（資料照）

    大學學測今日公布成績，NVIDIA執行長黃仁勳曾指出，未來頂級的AI贏家是能將領域專業結合AI工具的應用層人才。大學問網站從去年五四六八萬筆網站點擊數據中，找出適合社會組、非理工學生，具備AI時代潛力的五大領域科系，包括歷史、新聞大傳、都市計畫、財金、農業等學類，作為選填志願參考。

    升學網分析競爭力 供選填志願參考

    大學問執行長魏佳卉分析，AI最缺乏的是對人類社會長週期脈絡與因果關係的理解，歷史系訓練出的「脈絡建構師」，能從海量非結構化史料中，為AI演算法注入靈魂與倫理邊界，這群人才具備的詮釋與梳理能力，是在資料氾濫時代極度稀缺的競爭力。

    此外，魏佳卉表示，受AI衝擊，政大傳院大一大二不分系（第十三名）首次跌出前十大，尤其以新聞學類受到最大衝擊，傳院學生將轉型為「超級提示工程師」（Prompt Engineer），指揮AI生成多模態內容，亦即利用各種類型（包括文字、圖像、影片、語音…）資料，做出預測和產生內容的人工智慧系統，並設計自動化行銷。在假訊息充斥下，具備專業素養的新聞人可成為AI模型的事實查核者。

    魏佳卉也指出，台灣進入大都更時代，具備國家證照的都市計畫師，起薪約五萬元，另面對全球糧食危機與氣候變遷，農經系可在糧食安全方面扮演一定角色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播