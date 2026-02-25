非理工5大領域科系 具備AI時代潛力

大學學測今日公布成績，大學問網站從去年5468萬筆網站點擊數據中，找出適合社會組、非理工學生，具備AI時代潛力的5大領域科系，作為選填志願參考。（資料照）

大學學測今日公布成績，NVIDIA執行長黃仁勳曾指出，未來頂級的AI贏家是能將領域專業結合AI工具的應用層人才。大學問網站從去年五四六八萬筆網站點擊數據中，找出適合社會組、非理工學生，具備AI時代潛力的五大領域科系，包括歷史、新聞大傳、都市計畫、財金、農業等學類，作為選填志願參考。

升學網分析競爭力 供選填志願參考

大學問執行長魏佳卉分析，AI最缺乏的是對人類社會長週期脈絡與因果關係的理解，歷史系訓練出的「脈絡建構師」，能從海量非結構化史料中，為AI演算法注入靈魂與倫理邊界，這群人才具備的詮釋與梳理能力，是在資料氾濫時代極度稀缺的競爭力。

此外，魏佳卉表示，受AI衝擊，政大傳院大一大二不分系（第十三名）首次跌出前十大，尤其以新聞學類受到最大衝擊，傳院學生將轉型為「超級提示工程師」（Prompt Engineer），指揮AI生成多模態內容，亦即利用各種類型（包括文字、圖像、影片、語音…）資料，做出預測和產生內容的人工智慧系統，並設計自動化行銷。在假訊息充斥下，具備專業素養的新聞人可成為AI模型的事實查核者。

魏佳卉也指出，台灣進入大都更時代，具備國家證照的都市計畫師，起薪約五萬元，另面對全球糧食危機與氣候變遷，農經系可在糧食安全方面扮演一定角色。

