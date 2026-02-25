新生兒10年減半 喵星人登記暴增3.2倍

台灣以貓咪為首的寵物登記數呈現爆發式成長。 （記者張軒哲攝）

台灣社會結構正在經歷「家庭革命」，弘光科大動保系助理教授侯志遠發表最新研究報告，透過追蹤二〇一五年至二〇二五年間的關鍵人口與寵物指標發現，台灣新生兒數量在十年間縮減了近一半，而以貓咪為首的寵物登記數則呈現爆發式成長，顯見「毛小孩」已正式成為台灣家庭的核心成員。

侯志遠指出，根據統計資料顯示，台灣人口結構正亮起紅燈，二〇一五年台灣尚有新生兒二一三五九八人出生，但到了二〇二五年，這項數字已暴跌至一〇七八一二人，減幅高達四十九．五％。

請繼續往下閱讀...

寵物飼養數量則迎來大幅成長，侯志遠表示，犬貓合計登記數由二〇一五年的一二三〇九〇隻增至二〇二五年的二五一九二六隻，成長幅度高達一〇四．七％，越來越多的台灣家庭選擇以飼養寵物來取代養育子女。

犬隻登記數降6％

寵物種類選擇上，顯示「貓派」正在統治城市，因為十年間，貓登記數成長顯著，由四〇八〇八隻躍升至一七四五五八隻，增幅高達三二七．八％。相對之下，傳統上佔優勢的犬隻登記數，則由八二二八二隻微幅下降至七七三六九隻，減幅六％。

學者籲正視寵物福利

侯志遠指出，這些數據對社會帶來雙重挑戰，一方面政府必須正視勞動力下滑的人口危機；另一方面，寵物友善空間、動物福利法律以及寵物相關產業的監管，亟需跟上趨勢腳步，未來的城市設計、房地產規劃甚至是社福政策，都應將寵物福利與人口轉型併同納入思考，為台灣開創一個產學、社會與動物福利三贏的平衡局勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法