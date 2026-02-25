違法電子煙、加熱菸 取締萬件罰8.8億／電子煙全面禁用 從國外攜入加熱菸最重罰500萬

菸害防制法修法後，國健署抓10084件「違法菸品」， 累計開罰8.8億元 （資料照，國建署提供）

我國修正「菸害防制法」全面禁止電子煙，並將加熱菸及其載具納入管理，但違法產品仍持續流竄。國民健康署統計，自二〇二三年三月二十二日修法上路至今年一月底，查緝電子煙及未通過健康風險評估的加熱菸等違法產品，共開立處分書一〇〇八四件，裁罰金額約八．八億。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，裁罰案件中，電子煙占三二六六件、加熱菸六八一八件；違規態樣除販售、輸入，也包含實際使用行為，另有二〇三三人因違法使用電子煙或加熱菸遭裁罰，二〇四件涉及網路平台未落實管理責任。

羅素英強調，不論年齡，只要使用違法菸品，皆可依菸害防制法裁罰二千元至一萬元。

相關業者表示，我國全面禁止電子煙、納管加熱菸；目前有兩家國際廠商業者、共十四個品項加熱菸產品獲核定，已於去年十月中旬起陸續合法開賣；加熱菸雖然可以合法購買，但不能從國外攜帶入境。無論是自用或販售，任何人都不得從國外帶回加熱菸或相關設備，違者最高可處台幣五百萬元罰鍰。

羅素英也說明，電子煙在我國屬全面禁止產品，外界常誤將電子煙與加熱菸混為一談，實際上兩者在法規定位與產品性質均有明顯差異。

國健署指出，加熱菸使用菸草柱，插入加熱器後加熱、不需點火；電子煙則是以煙油或煙液霧化吸入，常添加水果、糖果等口味，部分產品可能含高濃度尼古丁及多種有害化學物質，健康風險更高，也容易吸引青少年嘗試。

電子煙嚴重威脅青少年健康

羅素英指出，電子煙常以糖果、水果口味包裝，搭配「口味不嗆」、「朋友分享一口」等行銷話術，透過同儕影響誘使學生嘗試。電子煙所含尼古丁具高度成癮性，並可能含有多種添加物與化學物質，部分已被證實具有致癌風險，對仍在身心發育階段的青少年健康造成威脅。

