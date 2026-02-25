11隻小虎鯨集體擱淺屏東車城沙灘 救回7隻／海巡、志工、鄉民聯手搶命 確認健康穩定後載往外海野放

屏東縣車城鄉海口沙灘昨日清晨驚傳11隻小虎鯨集體擱淺，海保署、海巡官兵、志工與鄉親全力搶救。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣車城鄉海口沙灘昨日清晨驚傳十一隻小虎鯨集體擱淺，這起規模罕見的鯨豚擱淺事件引發地方高度關注，其中四隻發現時已無生命跡象，其他七隻在海保署、海巡官兵、志工與鄉親全力搶救下，健康狀況穩定載到外海野放，七隻小虎鯨獲救後在海中相互等待集結，一起朝深海游去，畫面感人。

昨天清晨七時許民眾運動時驚見十一隻小虎鯨受困在沙灘上，海巡署第六岸巡隊、屏東縣政府及大批在地志工獲報後火速趕往現場進行「搶命行動」。

學者：疑似迷航誤入淺灘

成功大學海洋生物及鯨豚研究中心（簡稱鯨豚中心）主任王浩文獲報後，也立即派遣專業團隊南下搶救生命。他表示，小虎鯨疑迷航，四隻身體狀況不佳，其他七隻則集體陪伴，導致整群誤入淺灘。

搶救重點放在減壓、監測

王浩文指出，鯨豚一旦擱淺，內臟會受自身體重壓迫，加上氣溫與水分流失，狀況相當危急，搶救重點在於「減壓」與「監測」。

昨天海生館獸醫團隊與志工針對存活的小虎鯨進行體表檢體採樣，嚴密觀察其呼吸頻率與生理反應。救援人員為了防止小虎鯨拍打受傷或氣孔嗆水，火速在沙灘開挖臨時人工池，將存活的小虎鯨扶正，全力維持生命跡象。

鄰近的長灘飯店則主動支援飲水物資，眾人在浪花中守護七隻小虎鯨，無私聯手的搶命畫面，令人動容。

王浩文表示，七隻擱淺的小虎鯨進行生理體態等檢查後，確認體態飽滿，無明顯外傷，搶救人員認為七隻小虎鯨狀況穩定，海上狀況也還不錯，昨天傍晚依序搬運至船隻，到海上野放。

等同伴都入水後才游向深海

野放時，志工觀察到先下海的小虎鯨並未獨自離去，而是在海中徘徊等待，直到同伴們陸續入水後，七隻小虎鯨才成群結隊朝深海游去，志工感動得熱淚盈眶。

從小在當地長大的縣議員潘芳泉說，雖然海口沙灘幾十年來曾出現各種類鯨豚擱淺事件，但十一隻集體擱淺確實罕見。

眾人於浪花中聯手「搶命」，成功守護剩餘7隻小虎鯨，並順利載往外海野放。（記者蔡宗憲攝）

