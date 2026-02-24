「花在彰化」真花飄香 逾9成在地自產

「花在彰化」大多數都是充滿生命力真花，持續展到三月一日，二二八連假還有主題活動登場。（民眾提供）

彰化縣年度春節走春盛會「二〇二六花在彰化」春節吸引超過六十萬人次造訪，相較於鄰近台中燈會因大量使用塑膠假花、假稻穗造景，遭詬病塑膠味十足、「假發」不吉利，彰化縣接近九成九用充滿生命力的「真花、真木」妝點溪州公園，讓彰化鄉親直言，還是真花最美、最耐看！

彰化市林小姐大年初四與家人到台中市中央公園欣賞中台灣燈會，對展區內大量使用塑膠材質的「假花、假草、假稻穗」作為造景，塑膠感非常突兀，讓整體質感大打折扣，反觀彰化溪州公園的「花在彰化」活動，真花給人旺盛生命力、吐露芬芳香氣，心情格外美麗。

請繼續往下閱讀...

彰化縣政府農業處指出，「花在彰化」布展花卉與植栽九成以上採購自彰化在地花農，展現產地實力與花卉之鄉的深厚底蘊。主展館呈現縣花菊花、蝴蝶蘭，以及多樣室內觀葉植物與雨林植物；小展館則運用香水百合、非洲菊、洋桔梗等花材，推廣花卉融入日常生活的美學概念。

二二八連假 看馬戲、毛孩同樂

農業處表示，週五起緊接著有三天二二八連假壓軸登場，規劃有「萌偶馬戲日」、「毛孩樂園日」及「收心迎新日」等三大主題，還邀請日本「淺草右近屋」帶來融合武士劍舞與歌舞伎的藝術演出，以及菲律賓團隊展現熱情鄉村舞蹈，邀請國人把握三月一日前的最後機會，走訪溪州公園，親身感受春天自然與生活交織的美好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法