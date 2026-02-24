為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    經典賽3/6台日戰 日月潭打造應援場

    2026/02/24 05:30 記者張協昇／南投報導

    二〇二六世界棒球經典賽戰火即將點燃，日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）為了讓遊客也能挺台灣，三月六日（五）台日大戰，將在伊達邵碼頭廣場打造全台最美的應援場，邀請全國民眾一起來日月潭，為台灣隊吶喊集氣加油。

    日管處指出，世界棒球經典賽三月六日傍晚六點將上演台日大戰，這場亞洲宿敵夢幻對決，萬眾矚目，牽動無數人心弦，因此當天特別在伊達邵碼頭廣場，架設大型戶外電視牆全程直播，讓喜愛棒球運動的民眾，能在群山環繞、波光粼粼的湖畔為台灣隊吶喊助威，用最熱血的應援聲把能量傳給台灣英雄。

    日管處強調，此次台日大戰直播，將架設高畫質的大型電視牆，與無敵湖景交相輝映，讓球迷在屏息關注每一顆好球與每一次揮擊的同時，也能沐浴在日月潭絢麗的落日霞光與夢幻星空下，感受絕無僅有的視覺饗宴。

    日管處指出，活動採自由入座，建議中部朋友可於下班後搭乘「台灣好行」日月潭線到場快閃應援；住北部及南部民眾，則建議於週五晚間享受觀賽激情後留宿，週六、日接著體驗環潭自行車道、搭乘纜車俯瞰潭區美景，為應援球賽熱血之旅畫下完美句點。

