    首頁 > 生活

    台中公務機關貼「馬上有錢」 議員︰不怪嗎

    2026/02/24 05:30 記者蘇金鳳、歐素美、黃旭磊／台中報導
    江肇國質疑公家機關貼「馬上有錢」的春聯很奇怪。（江肇國提供）

    昨天是春節假後上班首日，民進黨多位市議員發現，多個公務機關門口貼滿「馬上有錢」春聯，連派出所正門口都貼上，「 不奇怪嗎？」，而節慶過後將成門面一部份，容易引發洽公民眾誤解和遐想 ，市府還有二款春聯可選擇，痛批機關主管應有概念；對此，市府不回應。

    易引發洽公民眾誤解、遐想

    此外，市長盧秀燕昨天缺席市府及議會三場新春團拜，改由二位副市長黃國榮及鄭照新代為主持，而盧秀燕過去七年從未缺席，卻在卸任最後一年請假，引發好奇；副市長黃國榮受訪時表示，大約在春節連假前一天或兩天，盧秀燕有跟他說她趕不回來，至於去哪裡休假，他判斷應該是跟家人去一些地方，但在哪裡，這是她私人的行程，他不清楚；對此，民進黨中市議會黨團總召周永鴻則表示，盧市長最後一年團拜可以缺席，但給議會、給人民應該履行的義務則不能缺席，他也請市長要說明為何請假。

    任內最後新春團拜 盧秀燕請假

    今年市府發送家戶春聯為「馬上有錢」，但在里鄰長LINE群組等系統群組，在春節期間傳出張貼情形不佳，要求「確認發放狀況」，遭民進黨議員施志昌、江肇國砲轟，盧秀燕把鄰長當成KPI打手。

    昨天江肇國又發現，幾個公務機關門口貼滿「馬上有錢」，連有些派出所正門口也是「馬上有錢」，他強調今年市府的春聯還有「超級馬利」及「龍馬有春」可選，貼「馬上有錢」不奇怪嗎？

    民進黨議員張芬郁、陳雅惠便指出，各縣市首長印製春聯已成為城市文化與市長特色，不是喊發財口號的舞台，「馬上有錢」貼在公部門的門前，節慶過後變成門面一部份， 容易引發誤解和遐想，值得審慎思考。

