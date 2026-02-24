何欣純籲立院遷建台中 江啟臣、楊瓊瓔支持

台中成功嶺一直是被視為適合作為立法院遷建的地點。（資料照）

韓國瑜提2處皆在台北 何不滿 指缺乏完整配套與公開討論

傳出立法院長韓國瑜正規劃立法院遷建，且選項為圓山飯店、空總舊址，兩處都在台北，民進黨中市長參選人何欣純昨天不滿的表示，「非常錯愕」，並呼籲朝野共同支持「立法院遷建台中」；而有意參選中市長的國民黨立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔對此不約而同支持立法院遷台中，但認為應理性、制度性的討論。

前市長林佳龍 提出成功嶺等3地點

立法院遷建地點討論多年，台中一直是討論度相當高的城市，前中市長林佳龍就提出成功嶺營區、高鐵台中站細部計畫區及烏日兵工整備中心三個地點，而盧秀燕上任後，在二〇二三年向時任立法院長的游錫堃建議台中市六個地點，分別是立法院民主議政園區、烏日兵工整備中心、成功嶺營區、干城商業區、台中都會公園、清泉崗營區給中央參考，近日因院長韓國瑜拋出要規劃遷建地點並無台中，再度引發討論。

盧秀燕上任後 提6地點供中央參考

何欣純昨天不滿的表示，早在前立法院長蘇嘉全、游錫堃任內，曾就選址、交通、區域均衡等開始做評估，嚴謹看待，游錫堃還具體提出六處地點，包括台中成功嶺，當時盧秀燕還說「台中是最好的地點」。

何欣純質疑，韓國瑜透過媒體拋出遷建議題，但提出地點全是台北，缺乏完整配套與公開討論，令人憂心；她點名立法院副院長江啟臣表態，也呼籲朝野共同支持「立法院遷建台中」。

江啟臣︰國土戰略、區域平衡都適合

江啟臣則表示，台中地理位置得天獨厚，氣候環境天生麗質，且從國土戰略與區域平衡來看，非常適合成為國家政治中心或首都，立法院遷建與否，任何提案他都尊重，也盼社會各界能充分討論，立法院是合議制，最終都還是需要經過院會作出決議。

楊瓊瓔︰歷屆中部立委多次討論、評估

楊瓊瓔指出，立法院遷建台中並不是今天才被提出的想法，而是包括她及歷屆中部立委多次討論、評估後，可以平衡北中南發展被認真看待且具備可行性的方案，現在包括何欣純等不同政黨的立委願意重新提出相關構想，讓更多不同政黨、不同世代的支持者重新關注這個議題，這是好事。

