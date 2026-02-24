為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    七堵煙火嘉年華 27日照亮夜空

    2026/02/24 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市七堵煙火嘉年華將於二月廿七日登場，歡迎民眾屆時到場欣賞高空煙火秀。（基隆市政府提供）

    基隆市七堵煙火嘉年華將於二月廿七日登場，歡迎民眾屆時到場欣賞高空煙火秀。（基隆市政府提供）

    基隆市元宵節文化盛事「七堵煙火嘉年華」，將於廿七日（週五）提前登場，於七堵區崇孝街公車停車場舉辦，基隆市政府表示，延續舉辦這項百年傳統節慶並帶來溫馨、熱鬧的盛會，希望與民眾一同感受元宵節的歡樂與燦爛。

    基隆市政府說，「七堵煙火嘉年華」前身是「基隆河煙火節」，早年橫跨基隆河兩岸的七堵區八德里、富民里里民，在元宵節當晚隔岸施放沖天炮，互相較勁，逐漸轉型為基隆元宵節的文化盛事。

    七堵區長林賢家表示，廿七日當天下午起就安排一系列活動，包括親子活動及從傍晚五點開始的晚會，活動最高潮的高空煙火秀在晚間九點半登場，將在俊德吊橋施放長達六分鐘高空煙火，民眾可在會場觀賞區或在七賢橋上欣賞璀璨、絢麗的「高空煙火秀」，感受歡樂氛圍。

    林賢家說，七堵煙火嘉年華活動場地交通十分方便，外縣市的民眾及基隆市民可搭乘台鐵到七堵站下車，或是搭市公車直接抵達會場，沿途也設置有清楚的指示牌引導，鼓勵民眾多利用大眾運輸來參加這場盛會，讓這項充滿在地文化記憶的慶典持續照亮基隆河畔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播