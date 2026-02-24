七堵煙火嘉年華 27日照亮夜空

基隆市七堵煙火嘉年華將於二月廿七日登場，歡迎民眾屆時到場欣賞高空煙火秀。（基隆市政府提供）

基隆市元宵節文化盛事「七堵煙火嘉年華」，將於廿七日（週五）提前登場，於七堵區崇孝街公車停車場舉辦，基隆市政府表示，延續舉辦這項百年傳統節慶並帶來溫馨、熱鬧的盛會，希望與民眾一同感受元宵節的歡樂與燦爛。

基隆市政府說，「七堵煙火嘉年華」前身是「基隆河煙火節」，早年橫跨基隆河兩岸的七堵區八德里、富民里里民，在元宵節當晚隔岸施放沖天炮，互相較勁，逐漸轉型為基隆元宵節的文化盛事。

七堵區長林賢家表示，廿七日當天下午起就安排一系列活動，包括親子活動及從傍晚五點開始的晚會，活動最高潮的高空煙火秀在晚間九點半登場，將在俊德吊橋施放長達六分鐘高空煙火，民眾可在會場觀賞區或在七賢橋上欣賞璀璨、絢麗的「高空煙火秀」，感受歡樂氛圍。

林賢家說，七堵煙火嘉年華活動場地交通十分方便，外縣市的民眾及基隆市民可搭乘台鐵到七堵站下車，或是搭市公車直接抵達會場，沿途也設置有清楚的指示牌引導，鼓勵民眾多利用大眾運輸來參加這場盛會，讓這項充滿在地文化記憶的慶典持續照亮基隆河畔。

