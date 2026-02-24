為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《城市開箱》陪伴受傷孩子 北市「微光盒子」服務逾百人

    2026/02/24 05:30
    文山區「微光盒子」送給孩子象徵祝福的小紅包，希望這份喜悅能陪伴孩子們走向新的一年。（微光盒子提供）

    文山區「微光盒子」送給孩子象徵祝福的小紅包，希望這份喜悅能陪伴孩子們走向新的一年。（微光盒子提供）

    記者蔡愷恆／專題報導

    微光盒子源自二〇一八年的政治大學社會責任（USR）計畫，就讀諮商所的蕭羣諭受教授邀請，到安康社區陪伴兒少，原可能只是孩子生命中一閃而過的存在，即將各奔前程的研究生在二〇二二年創立非營利組織「台灣兒少玩心教育協會」後，成立據點持續陪伴至今，累計服務已超過百人。

    原計畫是為孩子舉辦桌遊或電影之夜等單場活動，但蕭羣諭認為，辦「煙火或爆米花式」的活動，不如長期陪伴。團隊深入社區後，看見孩子面對的毒品、暴力與幫派等問題，更堅信「這些帶著傷痕的孩子，需要的不是一、兩年的短期計畫。」

    微光盒子漸漸增加據點活動，並與在地夥伴共創「文山少年平台」，建立更完善的在地支持網絡。當一名孩子問「我十八歲之後，這裡還會在嗎？」 讓原本將各奔前程的研究生，決定創立「台灣兒少玩心教育協會」，兌現陪伴承諾。

    蕭羣諭說，曾有一名自立生活的兒少，因深夜吵鬧被鄰居檢舉並帶往派出所，經他耐心詢問下，孩子吐露心聲說，四歲時在寄養家庭，曾被趕到地板睡覺與吃飯，導致長大後，每當關燈時，漆黑房間與地板的冰冷溫度，都會讓他產生窒息感，必須透過不斷敲打胸口，才有辦法勉強入睡。

    微光盒子熱情與專注陪伴孩子，初期忽略行銷與募款，曾兩度面臨破產。蕭羣諭向孩子坦誠，得到孩子冷靜回應說：「沒關係，反正一開始也是從公園開始，大不了就繼續待在公園。」讓他深刻體會到，即便沒有好的設備與空間，只要這群人還聚在一起，對孩子來說就是有歸屬感的避風港。

