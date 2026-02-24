暴冷暴熱 新埔高接梨梨穗初查受損3成

新竹縣長室秘書楊興和（左二）仔細聽取梨農謝進興（右二）說明梨穗寒害的問題。（記者黃美珠攝）

受災面積約30公頃 26日實勘

天氣暴冷暴熱，不僅人的心血管受不了，就連高接梨梨穗也難活！新竹縣新埔鎮南平里就有農民一甲多梨園，受損梨穗高達九成，損失廿五萬起跳。新竹縣長室秘書楊興和獲悉，昨天隨陳情梨農謝進興、南平社區發展協會理事長劉守振等到場勘災，表示將轉達縣府農業處等全面了解、評估如何提供協助。

縣府農業處農糧科表示，新埔鎮公所查報初步了解受災面積約卅公頃，受損率約卅％，他們將在廿六日會同農業部桃園區改良場等相關單位實勘，以作為後續辦理天然災害救助事宜的依據。

謝進興說，他的四甲多高接梨園，去年耶誕起陸續依品種嫁接梨穗，當時用藍色膠布標記，後因寒流來襲或下雨，花苞受損後而改用白色做首次翻刀。昨天又因農曆年前一波接一波的寒流，過半的梨穗受害，最嚴重的甚至有一甲多高達九成統統完蛋，單這一甲多的損失就至少有廿五萬，只好再拿出最新買到的梨穗，改用黃色膠帶做第二次的翻刀，整片梨園呈現「三色梨穗」的樣貌，越想越心疼。

南平里果農一甲梨穗 9成受害

呂姓梨農說，為了保護梨穗，有些農友替梨穗「撐傘」，但這對防雨才有用，想「保溫」，雖曾有人嘗試拿免洗碗罩住梨穗，但隨著花開花謝又得平添裝、卸的工事，又不可能大手筆搭建溫室，以致每年梨穗都有寒害的問題。

