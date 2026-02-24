桃園21.6萬學童 開學日靠卡領鮮奶

桃園市國小、幼兒園「生生喝鮮乳」政策開學首日起上路。（記者鄭淑婷攝）

「生生喝鮮乳」上路 滿2歲至12歲 每週可到八大通路商兌換一瓶鮮乳或豆漿

桃園市國小、幼兒園「生生喝鮮乳」政策昨天開學日上路，全市約廿一．六萬名學童，每週可持卡到合作的八大通路商兌換一瓶鮮乳或豆漿，寒暑假不間斷但不能累積，當週額度需當週領完；有十所偏鄉學校因附近沒有兌換通路，改採實體配送，再由學校發給學童。

請繼續往下閱讀...

限當週兌領 寒暑假不間斷

市長張善政昨前往統一超商廣福店，關心學童兌領情形，並與學童一起享用鮮奶及豆漿，他表示，市府花費很多時間籌備，主要是智慧卡辨識系統必須要完備，學童只要靠卡就可兌換。

教育局長劉仲成表示，凡年滿兩足歲至十二歲（國小畢業前）設籍桃園市或就讀桃園市公私立國小、幼兒園及托嬰中心的幼童，皆可持兒童鮮乳卡或國小學生證兌換，兌換時間從每週一開始到週日，全年包括寒暑假都不間斷，國小學童可使用現有的國小數位學生證，幼兒園、托嬰中心或未就學的孩童則可持兒童鮮乳卡，憑卡至統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市）及楓康超市兌換，全台門市都可領取，桃園市有近兩千家門市；而未入園的幼童兒童鮮乳卡開放申請中，家長於孩童滿兩歲前一個月即可提前申辦，採「桃園網路e指通」線上申辦，或至十三區公所、市立圖書館總館及各主要分館或教育局櫃檯辦理。

滿2歲前一個月即可辦鮮乳卡

大成國小家長會長戴坤燕說，學校附近超商等通路很密集，學童兌換相當方便，首日兌領狀況很不錯；大成國小五年級學生郭芠睿說，因喝鮮乳肚子會不舒服，所以選擇兌換豆漿，也有很豐富的蛋白質。

10所偏校生 配送校方發放

此外，有十所偏鄉學校因附近沒有八大通路商，市府改採實體配送，包括大溪區美華國小、內柵國小、新屋區笨港國小、觀音區育仁國小、復興區奎輝、光華、高義、長興、三光及義盛國小，配送到校後均有冷藏設備存放，學校再擇合適時間發放，如大下課時段或隔天早晨。

三光國小校長陳筱婷說，鮮奶或豆漿由營養午餐菜商協助配送至學校，校內卅三名小學、十七名幼兒園學生，最快本週四可以喝得到，寒暑假將改為保久乳，與愛心物資一起送到學生手中，確保政策不中斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法