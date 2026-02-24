為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    侯友宜籲中央加薪 降低公務員流失

    2026/02/24 05:30 記者賴筱桐、吳正庭、羅國嘉／綜合報導
    新北市政府昨舉行新春團拜，邀請學童表演扯鈴和民族舞蹈。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜昨天分別出席市府和市議會的新春團拜活動。侯表示，執政最後一年，要檢視這幾年大家努力的成果，今年許多基礎建設加碼，社會福利也加倍，公共建設全力推動。

    侯友宜說，今年捷運三鶯線將完工、淡江大橋通車，盼捷運聯開案、板橋醫療園區順利招商；三重第二行政中心預計今年底搬遷完畢，平衡溪南、溪北地區發展，建構新北三大軸心，帶動產業發展。

    話鋒一轉，侯友宜提及，公務員沒辦法賺大錢，期待中央政府加薪，因為物價上揚，公務員薪水不高，很多人跑到民間企業，不到公部門服務，這是不對的，公務員都是最優秀的人才，加薪鼓勵是好方法，他請財政單位研議，在市府能力所及範圍內，「獎金多給一點、紅包多發一點」，引起台下熱烈掌聲。

    剩300多天 陳福海：會1天當2天用

    金門縣府昨舉行春節團拜，縣長陳福海說，還有三百多天任期，他會一天當二天、三天用；總統賴清德每天工作超過十六小時，他再看看自己，相信縣府團隊和他一樣，每天也都工作十六小時，這是因為落實責任政治；接下來將前往各單位「把脈」，期許團隊盡速建立制度，讓未來縣長繼任者延續。

