    首頁 > 生活

    新北2至12歲學童 每週1瓶免費鮮奶

    2026/02/24 05:30 記者賴筱桐、羅國嘉／新北報導
    新北市推動「鮮奶幸福週」政策，幫助學童補充鈣質和營養。（新北教育局提供）

    新北市推動「鮮奶幸福週」政策，幫助學童補充鈣質和營養。（新北教育局提供）

    「鮮奶幸福週」上路 憑兒童卡或幸福卡 前往7大通路兌換

    昨天是中小學開學日，新北市「鮮奶幸福週」政策同步上路，全市二到十二歲學童，即日起可憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每週免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，為新學期補充營養、增添活力。

    養成孩子穩定飲用乳品的習慣

    教育局長張明文表示，學童處於成長發育關鍵期，需要穩定的鈣質及營養補充，新北市推動「鮮奶幸福週」，以制度化方式提供乳品補充，補助對象涵蓋就讀新北市公、私立國小及幼兒園在學學生，以及設籍新北市的二至十二歲兒童，讓孩子在日常生活中養成穩定飲用乳品的習慣，減輕家庭負擔。

    當週未兌換視同放棄 無法累計領取

    教育局說明，即日起家長或學童可憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，在全家、7-Eleven、萊爾富、OK超商、全聯福利中心、美廉社及家樂福部分門市等七大通路，每週免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，每週計算方式為週一凌晨零點起至週日晚間十一點五十九分，若當週未兌換視同放棄，無法累計領取，各通路可兌換的品項和容量不同，詳情可查詢「鮮奶幸福週」專屬網站，網站上也有常見問題和諮詢專線。

    5所偏鄉學校 由廠商專案配送

    另外，針對周邊缺乏兌換據點的五所偏鄉學校，將由合作乳品廠商辦理專案配送，直接送達學校或指定地點，確保學童補充營養不中斷。

    昨天政策上路第一天，教育局接獲零星個案反映，少數卡片有問題，導致條碼刷不過，已轉介卡務系統公司處理；也有部分店員不熟悉操作流程，造成兌領時間較長；還有民眾兌換的乳品不符合通路商提供的品項，衍生爭議。教育局說，相關個案都已處理並協助解決問題，待實施一週後再視狀況滾動調整作法。

    另外，為提升營養午餐品質，教育局春節前已邀集家長團體、學校代表、教師團體、業者代表、營養師及健康促進委員進行意見交流，盤點供餐制度與實務運作情形，廣泛蒐集菜色接受度、供餐流程、食品安全、溫度口感及用餐環境等建議；即日起至廿六日安排五十九位聘任及駐區督學，訪視全市一一八所高中、國中及國小，將蒐集學校與親師生回饋意見，作為政策精進的重要依據。

