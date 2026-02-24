為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    取消代訂午餐 蘭陽女中：上學期就告知

    2026/02/24 05:30
    蘭陽女中取消午餐代訂便當，學生昨天中午到學校福利社排隊購買餐點。（讀者提供）

    開學第一天，宜蘭縣國立蘭陽女中傳出本學期起取消午餐代訂便當，學生要自行準備，或到學校福利社購買，許多家長臨時獲知深表不滿引爆怒火。校方證實學校上學期就告知學生要取消代訂，並非臨時通知，福利社有供應熱食，將增設便當販售點，方便學生購買。

    網友在網路社群PO文，「聽孩子說蘭陽女中這學期起取消午餐代訂便當，且不能自己訂外面的餐點，只能自行準備或至福利社購買熟食」，消息一出引發反彈聲浪。

    許多家長留言回應，學校取消午餐代訂、禁止外送，留下自備或福利社二個選項，這樣合理嗎？福利社餐點有限，難以滿足所有學生，更別說有特殊飲食需求的孩子；也有人直指福利社中午超多人，買完後就要午休，根本不用吃了。

    校方解釋，蘭女現有一千四百多名學生，多數自帶便當，另有家長親送、福利社現買，外訂便當一天平均約八十個，分布在不同店家，每個店家必須預留一個樣本，供衛生單位查驗，由於訂購數量偏少，利潤有限，便當店外送意願不高，學校上學期就告知學生要取消代訂，並非臨時通知。

    校方說，考量中午人潮多，將增設便當販售點，同步啟動福利社空間改善工程，希望下個學年度招攬熱食業者進駐設立熱食部，提供現做、多樣化餐點。

