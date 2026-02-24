宜蘭打造39項新興亮點 總金額31億

宜蘭縣政府舉行新春團拜，代理縣長林茂盛（左）表示，新的一年，將持續推動三十九項新興亮點計畫。（記者游明金攝）

昨天開工首日，宜蘭縣政府在縣民大廳舉辦新春團拜，代理縣長林茂盛表示，新的一年，他會持續帶領縣府團隊以環境永續、民生福祉、經濟發展等三大面向，打造三十九項新興亮點計畫，總金額逾三十一億元。

昨天新春團拜，邀請七賢國小醒獅隊開場，以「祥獅獻瑞、馬福樂事」演出揭開序幕，現場充滿新春喜慶氣氛。林茂盛指出，新的一年，不管是三十九項新興亮點計畫，或是例行性要推動的相關計畫都會持續地來推動，縣府一直秉持著「縣民的小事，就是縣府的大事」，持續來精進、推動業務，讓宜蘭愈來愈好。

林茂盛的三十九項新興亮點計畫，包括冬山河親水公園等兒童遊戲場工程、宜蘭青創品牌參展博覽會行銷推廣、宜蘭市中山國小地下停車場規劃設計、員山童玩公園三期新建工程、三星紅柴林溫泉公園一期工程、頭城至四城段鐵路高架可行性研究等等。

縣府計畫處說，這些新興亮點計畫總經費逾三十一億元，須分年分期完成，去年已編列執行五億七千六百餘萬元，今年執行經費約十億元，這是縣府重點施政項目且是延續性工程。

