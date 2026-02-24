為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭打造39項新興亮點 總金額31億

    2026/02/24 05:30 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣政府舉行新春團拜，代理縣長林茂盛（左）表示，新的一年，將持續推動三十九項新興亮點計畫。（記者游明金攝）

    宜蘭縣政府舉行新春團拜，代理縣長林茂盛（左）表示，新的一年，將持續推動三十九項新興亮點計畫。（記者游明金攝）

    昨天開工首日，宜蘭縣政府在縣民大廳舉辦新春團拜，代理縣長林茂盛表示，新的一年，他會持續帶領縣府團隊以環境永續、民生福祉、經濟發展等三大面向，打造三十九項新興亮點計畫，總金額逾三十一億元。

    昨天新春團拜，邀請七賢國小醒獅隊開場，以「祥獅獻瑞、馬福樂事」演出揭開序幕，現場充滿新春喜慶氣氛。林茂盛指出，新的一年，不管是三十九項新興亮點計畫，或是例行性要推動的相關計畫都會持續地來推動，縣府一直秉持著「縣民的小事，就是縣府的大事」，持續來精進、推動業務，讓宜蘭愈來愈好。

    林茂盛的三十九項新興亮點計畫，包括冬山河親水公園等兒童遊戲場工程、宜蘭青創品牌參展博覽會行銷推廣、宜蘭市中山國小地下停車場規劃設計、員山童玩公園三期新建工程、三星紅柴林溫泉公園一期工程、頭城至四城段鐵路高架可行性研究等等。

    縣府計畫處說，這些新興亮點計畫總經費逾三十一億元，須分年分期完成，去年已編列執行五億七千六百餘萬元，今年執行經費約十億元，這是縣府重點施政項目且是延續性工程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播