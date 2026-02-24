為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北港溪復興鐵橋尚未開放 遭毀鎖硬闖

    2026/02/24 05:30 記者李文德、黃淑莉／雲林報導
    驗收完成但未啟用的鐵橋步道，春節期間雲林北港端被民眾破壞門鎖進入。（記者李文德攝）

    驗收完成但未啟用的鐵橋步道，春節期間雲林北港端被民眾破壞門鎖進入。（記者李文德攝）

    景觀步道雖完成驗收 後續仍有光環境工程 預計8月完工

    跨越北港溪連接雲林北港及嘉義新港兩地的「復興鐵橋」，經中央補助約一．八億元整修為景觀步道，從新港接至北港女兒橋，今年春節前驗收完成但未開放，春節連假期間北港端的門鎖遭民眾破壞闖入。雲林縣議員蔡岳儒表示，嘉義縣府後續仍有光環境工程，預計八月完工，請大家再等一下。

    蔡岳儒指出，復興鐵橋是北港、新港重要的運輸糖鐵，一九八二年停駛，二〇〇一年雲縣府公告為歷史建築，隔年橋墩遭洪水沖毀封橋，二〇一二年時任縣長蘇治芬為重現復興鐵橋之美，打造北港女兒橋並於兩年後正式啟用，後來雲嘉兩地盼將女兒橋延伸至嘉義新港，近四年前嘉義縣府獲補助，從新港板頭厝打造約七百公尺的景觀步道，去年十二月完工，今年春節前夕完成驗收。

    蔡岳儒表示，與嘉義縣文化觀光局確認，復興鐵橋步道雖已完工仍有光環境景觀工程需施作，基於工地安全考量下才持續封閉，竟有民眾破壞門鎖進入，提醒民眾不要闖入。

    另，大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖徒步北港進香兩場宗教盛事，預計在四月登場，雲林縣府拚崙子大橋改建東行線在三月底完工通車，迎接大甲媽遶境隊伍，交通工務局長汪令堯表示，另為方便隨行信眾到交通樞紐轉搭火車或高鐵，縣府也規劃在大甲媽駐駕西螺福興宮、及白沙屯媽祖抵北港時，規劃免費接駁車。

    北港溪復興鐵橋從嘉義新港板頭厝延伸至北港女兒橋，春節前驗收完成。（記者李文德攝）

    北港溪復興鐵橋從嘉義新港板頭厝延伸至北港女兒橋，春節前驗收完成。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播