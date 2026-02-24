北港溪復興鐵橋尚未開放 遭毀鎖硬闖

驗收完成但未啟用的鐵橋步道，春節期間雲林北港端被民眾破壞門鎖進入。（記者李文德攝）

景觀步道雖完成驗收 後續仍有光環境工程 預計8月完工

跨越北港溪連接雲林北港及嘉義新港兩地的「復興鐵橋」，經中央補助約一．八億元整修為景觀步道，從新港接至北港女兒橋，今年春節前驗收完成但未開放，春節連假期間北港端的門鎖遭民眾破壞闖入。雲林縣議員蔡岳儒表示，嘉義縣府後續仍有光環境工程，預計八月完工，請大家再等一下。

蔡岳儒指出，復興鐵橋是北港、新港重要的運輸糖鐵，一九八二年停駛，二〇〇一年雲縣府公告為歷史建築，隔年橋墩遭洪水沖毀封橋，二〇一二年時任縣長蘇治芬為重現復興鐵橋之美，打造北港女兒橋並於兩年後正式啟用，後來雲嘉兩地盼將女兒橋延伸至嘉義新港，近四年前嘉義縣府獲補助，從新港板頭厝打造約七百公尺的景觀步道，去年十二月完工，今年春節前夕完成驗收。

蔡岳儒表示，與嘉義縣文化觀光局確認，復興鐵橋步道雖已完工仍有光環境景觀工程需施作，基於工地安全考量下才持續封閉，竟有民眾破壞門鎖進入，提醒民眾不要闖入。

另，大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖徒步北港進香兩場宗教盛事，預計在四月登場，雲林縣府拚崙子大橋改建東行線在三月底完工通車，迎接大甲媽遶境隊伍，交通工務局長汪令堯表示，另為方便隨行信眾到交通樞紐轉搭火車或高鐵，縣府也規劃在大甲媽駐駕西螺福興宮、及白沙屯媽祖抵北港時，規劃免費接駁車。

北港溪復興鐵橋從嘉義新港板頭厝延伸至北港女兒橋，春節前驗收完成。（記者李文德攝）

