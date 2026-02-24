台南文資尋馬 歷史典故「馬上」知曉

延平郡王祠戶外庭園的鄭成功騎馬雕像，有民眾作為應景的拜年圖「馬上成功」。（記者劉婉君攝）

馬年開始，古都台南有不少隱藏在文化資產中的「馬」，如永康鹽行天后宮有匹石馬，為台南市一般古物，是協助清朝平定林爽文事件的義民首領鄭其仁墓前二匹石馬之一，另一匹存放於赤崁樓；許多廟宇或古厝建築屋頂曲脊與垂脊交會處，則因外型像「馬背」而名。歷史建築延平郡王祠戶外庭園有一座鄭成功騎馬雕像，本身並無文資身分，不過，有民眾拍照作為拜年的應景圖「馬上成功」。

陳列在永康鹽行天后宮後方的石馬與石望柱，於一九七六年在永康洲仔尾一帶出土，因為見證重要歷史事件，於二〇一五年被登錄為一般古物。而陳列在赤崁樓的石馬，則於一九三三年即已出土，當時參與石馬出土的台南文史前輩石暘雎，與後來參與發現另一匹石馬的石萬壽，兩人均為府城郊商三郊董事石時榮的後代。

「馬背」依照五行，有金、木、水、火、土等造型，根據台南市文化資產管理處整理，金形馬背象徵圓滿與富貴、木形馬背線條筆直、水形馬背如水波般柔順、火形馬背外展如火焰、土形馬背穩重方正，例如國定古蹟祀典武廟即可看到水形馬背。

此外，麻豆水堀頭遺址曾出土一具完整的馬匹遺骸，推測約為十八世紀晚期至十九世紀初期，民眾可於倒風內海故事館參訪，認識十七世紀至十九世紀台南內陸海港貿易的風貌。

台南永康鹽行天后宮的鄭其仁墓前石馬，為台南市一般古物。（記者劉婉君攝）

