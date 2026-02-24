台南走春人次 連4年破千萬

許多訓練家湧進台南都會公園捕捉寶可夢。（南市觀旅局提供）

較去年成長逾25％ 接續元宵慶典、鹽水蜂炮與璀璨煙火將登場

台南農曆春節累計吸引逾一三〇〇萬人次到訪，創下連續四年春節旅遊人次突破千萬紀錄。市長黃偉哲表示，春節長假結束，但台南熱鬧才正要轉場，緊接著元宵慶典、鹽水蜂炮與璀璨煙火，將接續春節的旅遊熱度。

商圈、景點、博物館 日夜人潮不絕

觀旅局長林國華表示，據觀旅局景點遊客人次統計，今年春節連假整體遊客人次相較去年成長逾廿五％，初一到初五都是熱門高峰時段，參拜祈福、採買年貨及踏青旅遊人潮湧入台南。市區老街、各大商圈，加上新興城市節點，如市立圖書館新總館、大台南會展中心及三井OUTLET周邊等，滿滿人潮感受台南年節氛圍與城市魅力，九天吸引逾三一〇萬人次走訪。

在親子旅遊、戶外休閒與博物館景點方面，山海線景區同樣表現亮眼，關子嶺、梅嶺、虎頭埤等風景區，及南美館、史博館與奇美博物館等室內場館，加上青鯤鯓扇形鹽田等濱海景點，九天連假共吸引逾一七二萬人次造訪，展現台南多元旅遊面貌。各大寺廟在春節假期香火更為鼎盛、信眾絡繹不絕，累計吸引逾七四〇萬人次參拜祈福。

全球訓練家期盼的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」春節連假最後三天引爆熱潮，加上夜間登場新營波光節、鹽水月津港燈節及龍崎空山祭的三大燈節，在春節期間吸引逾一〇七萬人次參觀。林國華表示，緊接而來的元宵佳節，將有鹿耳門聖母廟高空煙火秀及鹽水蜂炮等慶典，邀民眾持續走訪台南，感受這座城市融合歷史、人情味與節慶魅力的獨特風景。

左鎮燈會火舞壓軸演出 二二八登場

另，台南左鎮燈會在農曆年假期間累計湧入近三萬參觀人次，為淺山地區挹注熱絡的節慶氣氛，活動倒數兩週，二二八將安排精彩的火舞壓軸演出。左鎮區長李燿州表示，燈會持續至三月八日，本週六晚間將安排今年活動的重頭戲，在左鎮國小舉辦《赤焰弦音・馬到成功》的火舞節目，邀請知名的專業團隊帶來震撼視覺的表演。

土城正統鹿耳門聖母廟春節期間湧入大批參拜人潮。（南市觀旅局提供）

國華海安商圈湧入逛街採買的人潮。（南市觀旅局提供）

