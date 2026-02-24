《37年未調整》高市區公車全票 3月起12元漲為15元

高雄市區公車全票將自3月1日起從12元調漲為15元。（記者許麗娟攝）

就醫公車、公車式小黃、幸福巴士同步 社福配套、TPASS、199元月票不變

為反映現行營運成本，高雄市市區公車將自三月一日起調整段次計費為全票十五元、半票八元，學生票維持刷卡十元，社福配套、TPASS及一九九元月票不受影響。

學生票刷卡仍10元 投現15元

高雄市市區公車票價自一九八九年調整為全票十二元後，雖於二〇一五年公告段次計費票價為「全票十八元、學生票十五元、半票九元」，但當時為公車民營化初期，為鼓勵市民持續搭乘，實際收費仍為全票十二元、學生票十元、半票六元，累計近卅七年未調整，目前是六都最便宜。

僅約3％公車族受影響

高雄市交通局長張淑娟指出，考量近年物價水準及工資持續上升，且為維持市區客運永續經營及提升服務品質，高雄市公共汽車客運商業同業公會於去年向市府建議調整市區公車票價，經審慎評估，決議自三月起全票調整為十五元，含就醫公車、公車式小黃及幸福巴士，學生票刷卡維持十元（投現比照全票十五元收費）、半票八元，預估每年可增加三千六百萬元營收。

年增營收3600萬 用於駕駛加薪

交通局長劉建邦說明，高雄市公車每天運量約十三萬人，其中約三成使用TPASS，三成為長者及身障者使用社福卡免費，將不受票價調整影響，另外的三成乘客之中，大部分為低度使用者，或使用一九九元月票，故約三％的人受影響。

調整後的公車票價將以段次計費，高雄市區公車分為一、二、三段，如全票每段次增為十五元，三段票即為四十五元。

此外，高雄市公車駕駛目前缺額約一百七十人，公車票價調漲將用於提升駕駛待遇，市府今年將再為市區客運駕駛每月加薪五千元。

