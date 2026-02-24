獎勵改超商禮券 屏縣1月捕逾8千隻綠鬣蜥

獎勵移除成年綠鬣蜥，今年起，民間獵人移除吻肛長三十公分以上的成蜥，從每隻兩百五十元上調為三百元，未達三十公分從一百元下調為五十元，屏東縣去年以發放等值農漁會超市禮券做為獎勵，今年改發三大超商禮券，新措施上路後，全縣最新統計數據，至一月底已捕捉八千七百六十八隻綠鬣蜥。

成蜥獎勵金提高是否有獵捕成效？農業處說明，目前尚處於綠鬣蜥求偶期，與去年同時期比較，維持相同趨勢，即成蜥捕捉數量較高，因此成蜥移除成效還需待持續觀察，此外，今年尚未進入綠鬣蜥繁殖期，還無法看出抑制繁殖數量的效果，但於求偶期移除較多成蜥，對抑制族群數量還是會有一定的影響。

去年民間獵人移除幼蜥的比例達八成，今年獎金比例調整，有民間獵人表示，理解政策方向，認為提高成蜥獎勵有助於提升整體移除成效。不過，也有少數獵人反映，捕捉成蜥的難度較高以及幼蜥獎勵太少，確實會影響部分民間獵人對成蜥及幼蜥的捕捉意願。

針對改發超商禮券，農業處觀察，民間獵人多對超商禮券正面評價，也有部分獵人建議改為可購買大宗生活用品的禮券，例如中大型連鎖店。

