    首頁 > 生活

    教部實施彈性上班 方便育嬰

    2026/02/24 05:30 記者林曉雲／台北報導
    教育部昨日舉行新春團拜，部長鄭英耀期許，在AI快速時代中，教育施政須與時俱進。 （記者林曉雲攝）

    教育部昨日舉行新春團拜，部長鄭英耀期許，在AI快速時代中，教育施政須與時俱進。 （記者林曉雲攝）

    春節過後首日開工，教育部昨天舉行新春團拜。教育部長鄭英耀表示，在AI快速時代中，教育施政須與時俱進，美國普渡大學今年九月將把AI列入畢業門檻，歐美和日本等大學都用不同方式因應AI挑戰，面對更多元複雜且難度更高的挑戰，期待教育部同仁用新思維和新方法去推動政策和解決問題。

    迎戰AI 教長期勉用新思維施政

    而顧及少子化需求，鄭英耀也提到教育部推動彈性上班時間制度，讓同仁可以更方便地育嬰，他上任之後，改造教育部辦公室的氛圍和空間，設立兒童遊戲空間、非魚空間喝咖啡、健身房和韻律房等，期待教育部同仁彼此要信任，使能量更大、做更大的事。

    鄭英耀提到，過往他去英國參訪時，看到英國地鐵未設閘門，對人性充滿信任，當時有台灣學者問了某個地鐵站站長難道不擔心逃票？該站長回說，一定會有人逃票，但為了抓少數而投入龐大人力，對民主社會來說並不划算，寧願對人性有更多信任，踩紅線者仍要付出代價。

    對於來自立法院、教育團體等挑戰，鄭英耀鼓勵教育部團隊合作努力，先顧好身體健康，再嘗試找新方法解決問題並兼顧效率，創造馬年更好的教育政策。

