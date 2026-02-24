跨國合作確認超新星SN Winny 中大開闢宇宙觀測新途徑

鹿林一米望遠鏡去年取得影像，證實首顆強重力透鏡極亮超新星SN 2025wny。（陳婷琬、艾立安、Stefan Taubenberger提供）

宇宙觀測再突破！中央大學天文研究所助理教授陳婷琬團隊與德國慕尼黑工業大學、馬克斯普朗克天文物理研究所等合作，針對超新星SN 2025wny（暱稱SN Winny）進行影像與光譜研究，證實為星系尺度的強重力透鏡超新星系統，開闢突破哈伯張力爭議的新宇宙測量途徑。

有助釐清「哈伯張力」爭議

HOLISMOKES計畫主持人、德國慕尼黑工業大學教授蘇游瑄表示，極亮超新星與重力透鏡完美對齊的機率低於百萬分之一，SN Winny的發現具有里程碑意義，未來全球天文學家將持續以地面與太空望遠鏡追蹤觀測，取得更完整的光譜與多波段資料，以精進透鏡模型與時間延遲測量，深化對宇宙結構與演化的理解。

陳婷琬指出，團隊利用鹿林一米望遠鏡（LOT）進行長時間光度監測，在良好天氣與視寧度條件下，甚至可分辨出個別透鏡影像，提供重要觀測資料。博士後研究員艾立安（Amar Aryan）分析加拿大法夏望遠鏡（CFHT）影像時，更發現可能的第五個透鏡影像，並透過瞬變天體命名伺服器（TNS）通報，引發國際天文界高度關注。

第一作者Stefan Taubenberger博士指出，此方法不同於傳統「宇宙距離階梯」，能提供獨立測量途徑，有助釐清目前宇宙學界關注的「哈伯張力」問題。

