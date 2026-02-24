台科大AI脈波裝置 1分鐘檢測25項疾病風險

台灣科技大學醫工所教授許昕團隊透過手環，在1分鐘內完成AI脈波檢測，協助醫師與民眾在複雜的人體狀態中，快速辨識最需要優先關注的健康風險。（台科大提供）

台灣科技大學醫工所教授許昕團隊長期投入AI脈波穿戴技術研究，開發出手環與指環式裝置，可在一分鐘內檢測多達廿五項慢性疾病、癌症與失智症等健康風險，以「輔助評估血管健康與慢性疾病風險之脈波AI穿戴裝置」，榮獲第廿二屆國家新創獎「學研新創獎」。

採點線面健康評估模式

許昕表示，團隊採行「點、線、面」健康評估模式，從單一疾病、系統性疾病擴及整體健康狀態，讓穿戴裝置從量測工具進化為具臨床意義的智慧健康輔助系統，AI脈波分析可即時產出廿五合一圖形化報表，協助醫師與民眾掌握最需關注的健康風險。

為落實「早期化」與「生活化」方向，系統針對不同族群量身設計，許昕說明，高齡族群可評估心智健康、肌少症、貧血與腎病等疾病風險；青壯年族群則聚焦血管健康、代謝疾病、腎功能與乳癌警訊，協助降低突發健康事件衝擊，研究團隊並導入輕度認知功能障礙（MCI）警示模型，期望提前發現阿茲海默症與失智風險。

乳癌早期風險偵測與預後評估也是研究重點之一，與台北市聯合醫院仁愛院區合作蒐集脈波資料，可作為未來AI預警與生活品質監控基礎。

許昕表示，團隊推出BEARLab 2.0版本，裝置在多項慢性病、失智症及腎病預測上，準確率已達七十一至九十二％。

