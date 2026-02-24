衛福部4大策略奏效！UCC有效分流 春節急診、待床人次雙降

今年春節獲益於春節類流感特別門診、健保春節開診獎勵、UCC等分流措施，降低大醫院急診壓力。示意圖。 （資料照，記者林志怡攝）

為避免去年春節連假急診壅塞惡夢重演，衛福部今年春節祭出提早因應、患者分流、擴充量能、強化區域聯防四大策略因應，春節期間急診就診人次及等待住院人數高峰，分別較去年下降廿七％及四十一％。此外，首度迎戰春節的週日及國定假日輕急症中心（UCC）開診七天期間，也服務五六二九人次，有效分流、降低大醫院急診壓力。

醫事司簡任技正卓琍萍說明，根據監測結果，過年期間急診就診人次高峰為初二的三萬三〇八二人次，較去年下降廿七％，同日也是急救責任醫院的急診就醫人數高峰，加護病床空床數計一八一六床，較去年增加廿三％，顯示重症照護資源較往年同期充裕。



卓琍萍進一步指出，過年期間醫院等待住院人數在初五達高峰，計一千人次，較去年下降四十一％，且今年並未出現待床超過百床醫院，台大、林口長庚等待住院人數也多落在五十人左右，雖初五略有上升，但均未超過去年的八十至一百人。

卓琍萍認為，今年四大策略對於緩解急診壅塞有很大的效果，再加上流感疫苗接種成效良好，以及挹注十六億元獎助、基層診所春節開診率從歷年的三％提高至今年的七至九％，還有UCC協助分流輕症患者，均幫助分散急診就醫需求。

衛福部健保署主祕劉林義指出，春節假期期間，UCC開診七天，總就診人次為五六二九人次，初一到初三更是每天都突破一千人次，其中，發燒及呼吸道感染人次為二七七三人次，約占五成；其次為腸胃道感染八三〇人次，約占十五％；簡單傷口四三七人次，約占八％；小兒不適也有四〇一人次，約占七％。

劉林義說，春節期間UCC總就診人次中，約半數在台南市，接下來二二八連假，也將在二月廿八日、三月一日繼續提供民眾服務；今年四月將是UCC推動滿半年，將會進行通盤檢討，包括各據點設置情形、實際就診狀況，及周邊大型醫院假日急診就醫率是否下降等，屆時也會對春節期間的服務情況進行分析。

