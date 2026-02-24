為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮迎春 觀光旅館住房率衝破7成

    2026/02/24 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    春節期間花蓮觀光旅館平均住房率七至八成，一般旅館五到六成。圖為花蓮太平洋燈會。（記者王錦義攝）

    春節前原本花蓮訂房率僅二到三成，不過春節出遊潮帶動花東觀光，花蓮縣政府昨公布春節期間花蓮觀光旅館平均住房率七至八成，一般旅館五到六成。

    一般旅館5到6成

    業者指出，一般旅館住房率比較好是初一到初三，平均五成，觀光旅館住房率高，除了家數比較少外，品牌與房價降價都是誘因。

    花蓮縣觀光處長余明勳指出，縣府與旅宿業者春節期間每天都詳實掌握住房數據，調查顯示，具備品牌優勢與優質服務的觀光旅館，平均住房率高達七至八成；一般旅館住房率則維持在五到六成，民宿也有四到五成；令人驚豔的是南區（瑞穗、玉里、富里）表現，根據多家業者回報，南區在春節假期間住房率普遍衝破九成。

    花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，春節九天一般旅館住房率平均五成多，觀光飯店在花蓮只有六家，數量少加上品牌效益，住房率通常都會比較好。近年因旅館房價降價，旅客先選擇觀光飯店，滿房才選一般旅館，民宿通常是最後選擇，因民宿供給量多，住房率較低。

