春節國旅開紅盤 國家風景區遊客翻倍／天氣好、經濟佳 26家主題樂園入園人次也成長32%

墾丁揮別「房價過高」負面標籤，春節初三、初四2天住房率達到8成，墾丁大街人潮爆滿。（記者蔡宗憲攝）

春節國旅強勢開紅盤！今年春節天氣好、加上台灣經濟狀況佳，讓國旅人潮翻倍成長，觀光署昨天公布國家風景區及主題樂園日均旅遊人次，從去年的卅五萬爆增為七十三萬，漲幅高達一〇九％。

觀光署表示，各國家風景區於初一至初六湧入三八七萬一八八七人次，平均每日達六十四萬五三一四人次，比去年的日均廿八萬六七六五人次成長約一二五％，最高峰落在大年初三，單日達八十四萬三〇九六人次。

親子家庭喜愛的主題樂園也展現穩定人氣，觀光署指出，廿六家主題樂園初一至初六入園達到五十二萬六三七二人次，日均八萬七七二九人次，較去年成長約卅二％，其中初三、初四單日都破十萬人次。

觀光署副署長黃荷婷分析，今年春節出遊潮集中在初一至初四，四天累積逾二九八萬人次，超過初一至初六人潮的三分之二。即使到了初六收假日，全台仍有卅萬人次出遊，顯示國人規劃旅遊更有彈性，出遊未集中在單一天。

商圈與周邊產業同步受惠

從區域來看，山海景區同步升溫，阿里山、東北角、北海岸、日月潭、雲嘉南等熱門風景區人潮明顯增加，不少旅客選擇登山步道、海岸景觀與老街聚落走春，也讓地方商圈與周邊產業同步受惠。

阿里山國家森林遊樂區在春節期間湧入四萬五千人次，農業部林業及自然保育署嘉義分署長李定忠表示，今年連假長達九天，適合安排長天數國旅，且平地白天高溫，吸引不少人到氣溫較低、舒適的阿里山遊樂區。南投縣府則推估全縣風景區六天約湧入二百四十萬人次遊客，以日月潭及周邊景點吸客逾廿九萬人次最多。

野柳地質公園總經理湯錦惠表示，除了好天氣增加民眾出遊動機，公部門事先規劃免費接駁車，也是遊客增加的因素；新北市民賴小姐分享，今年天氣好，全家出遊到北海岸曬太陽、吃海鮮，金山老街人潮爆滿，每個攤位都大排長龍。

墾丁大街湧人潮 人氣回流

國境之南墾丁則揮別「房價過高」的負面標籤，春節初三、初四兩天住房率達到八成，墾丁大街人龍擠爆水洩不通，當地業者認為，這股回流的人氣，為墾丁今年觀光注入強心針。

交通部長陳世凱高興說，除了國旅「新春開紅盤」，桃園機場二月十四日當天疏運量達十六點九萬人次，破機場歷史紀錄，前天收假疏運人次也達十六點二萬，滿滿歸國人潮。

