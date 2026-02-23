屏東燈節350萬人次到訪 創55億商機

屏東燈節勝利星村燈區春節期間人潮絡繹不絕，圖為燈飾「星花台」。（記者羅欣貞攝）

每年廣受好評的屏東燈節，展期橫跨春節，吸引賞燈人潮，包括縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪等四大燈區，從一月廿三日點燈以來，已經有超過三百五十萬人次參觀，逾四十組藝術燈飾，展現在地多元文化與城市風貌，受到好評。

縣民公園、萬年溪、勝利星村、龍頸溪 光影璀璨

請繼續往下閱讀...

今年屏東燈節維持縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪四大燈區，其中萬年溪燈區首度延伸至萬倉街台鐵橋下廊道，四大燈區共展出超過四十組藝術燈飾，搭配光影藝術呈現在地自然景觀與人文風情，打造兼具視覺美感與文化深度的節慶氛圍。

屏東縣政府傳播暨國際事務處（傳國處）指出，屏東燈節近三年來每年均吸引約兩百五十萬人次，如果據交通部觀光署公布二〇二四年國人國內旅遊平均每人每次旅遊支出為兩千三百廿三元計算，每年可帶來約五十五億元的經濟效益。

逾四十組藝術燈飾 展至三月八日

傳國處統計，今年屏東燈節四大燈區過年之前，一月廿三日開幕至二月十一日就已經超過一百廿萬人次參觀，加上春節期間天氣好，走春人潮多，至今更已突破三百五十萬人次造訪，盛況空前，屏東燈節將展至三月八日。

接下來的二二八連假，二月廿七、廿八日恆春大灣遊憩區將舉辦台灣祭行前派對活動，預估以返鄉及南向旅遊車次為主，三月一日以返回工作地旅次為主，公路局南區養護工程分局昨提前公布二二八連假交通疏運措施，籲用路人配合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法