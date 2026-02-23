特色污水孔蓋 訴說台南故事

台南三老爺宮特有的12花神透過創意成為特色污水孔蓋圖騰。（記者王姝琇攝

記者王姝琇／專題報導

南市北區區公所攜手水利局將著名開台聖地三老爺宮「十二花神壁畫」故事，設計成十二款特色污水孔蓋，首批四款已鋪設完成，剩餘八款將於今年六月亮相；無獨有偶，十二花神也在熱門景點「安平出張所」化身鹽御守，為遊客祈福。

三老爺宮12花神 化身腳下驚喜

擁有三百餘年歷史的三老爺宮正殿繪製罕見的十二花神壁畫，乃出自名家薛明勳之手，藉由市府水利局經費補助，化身成十二款污水孔蓋，目前已鋪設有正月梅花、二月杏花、三月桃花、四月薔薇，散布於北區北華街、裕民街、長北街以及周邊巷弄共四〇處，鼓勵遊客在巷弄中尋找這些「花神孔蓋」，感受台南的詩意與歷史。北區區長潘寶淑表示，五月榴花、六月荷花、七月鳳仙花、八月桂花、九月菊花、十月芙蓉花、十一月山茶花、十二月臘梅花，預計將在今年六月份亮相。

請繼續往下閱讀...

潘寶淑分享，十二花神是民間對應農曆十二個月份的花卉守護神，每個月份都有不同的花神與花卉，融合四季花卉與神祇人物設計創作的另類十二花神，不只出現在「腳下」孔蓋，在見證台灣製鹽產業百年風華的歷史建築「安平出張所」（前身為「台灣總督府專賣局臺南支局安平分室」）也看得到，民眾可依據生日的月份，搭配繽紛的色彩鹽做出屬於自己的十二花神生日鹽御守，另有水晶瓶、中藥香包等各種伴手禮體驗，還可近距離餵食人氣萌寵「水豚君」。

此外，台南自二〇二〇年起邀集在地文史相關工作者討論，結合當地歷史文化，將典故融合於污水特色孔蓋圖樣，迄今已於濟殿、永樂市場、蝸牛巷及三老爺宮周邊陸續完成，包括試經口、本廟邊、下粗糠崎、佛頭港、外觀帝港、看西街教會、葉石濤宮古座、保西宮、沙淘宮、大廠口角、十八洞角、頂粗糠崎、牛塭堀角、端月梅花柳夢梅、花月杏花楊貴妃、桐月桃花楊六郎，及梅月蕭薔張麗華等十七款彩繪特色污水孔蓋，共一七〇座。

台南三老爺宮特有的12花神透過創意成為特色污水孔蓋圖騰，首批4款已鋪設完成。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法