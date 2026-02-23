台南污水下水道接管率 下月破3成

南市積極推進污水下水道用戶接管工程，同時美化市容環境。（南市水利局提供）

原縣區先行啟動鹽水主幹管工程 估2年完成5.3公里

記者王姝琇／專題報導

南市污水下水道接管普及率至去年底達廿九．五％，預計今年三月突破卅％。特別的是，水利局處理污水下水道工程過程兼顧美感跟文化傳承，陸續完成十七款彩繪特色污水孔蓋，讓遊客低頭也有不一樣的驚喜。

永康4案完工後可接管萬餘戶

台北、高雄於一九七〇年代推動污水下水道建設，台南直到二〇〇一年才陸續推動，目前共十二區推動用戶接管，用戶接管普及率在六都排名第四。水利局長邱忠川指出，目前仍持續積極辦理安平、虎尾寮、柳營、官田、仁德、永康、安南及新市等八處污水系統管線及用戶接管工程，尤其是人口稠密區的永康區約二．八萬戶、仁德區一．三萬戶居重要關鍵。

仁德二期二〇二七年八月完工

邱忠川說明，台南建物多為透天厝，相較雙北大樓接管，戶棟比偏低，每戶接管成本高，目前正興建永康區污下水道系統工程共四案，完工後可接管約一萬三七七戶。仁德區污水下水道第二期工程主、次幹管則預計二〇二七年八月完工。原台南縣因幅員遼闊不利污水道建置普及率，於去年十一月先行啟動鹽水區主幹管工程，估兩年完成五．三公里幹管。邱忠川表示，市府力拚「看不見的建設」提高用戶污水接管數並持續提升普及率，「看得見」的特色污水孔蓋更能引領民眾，了解污水下水道建設的重要性。

台南下水道建設加速推進，污水接管率逼近3成。（南市水利局提供）

