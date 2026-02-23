為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東海岸渚橋休息區 轉型海洋教育園區

    2026/02/23 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    渚橋休息區轉型成海洋教育園區，推出闖關活動。（民眾提供）

    渚橋休息區轉型成海洋教育園區，推出闖關活動。（民眾提供）

    交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（東管處）與浪潛水公司共同在台十一線一百四十八公里處，為旅人打造全台首座結合人氣IP「Kuroro Aqua」的「渚橋海洋遊憩基地」，象徵東海岸「藍色生活」願景的無圍牆博物館，昨舉辦盛大的「啟航派對」，宣告東海岸最具靈魂的永續海洋遊憩據點正式迎向旅人。

    原渚橋休息區於二十二日轉型成海洋教育園區，為東台灣海洋教育啟航成為即時戰力，在原本的休憩區停車場又新建了廁所與攤位，加上潛水業者進駐，未來將提供民眾水域活動與海洋教育。原本的休息區變得更加熱鬧也含海洋教育。

    園區規劃主辦單位浪潛水負責人吳品誠表示，在國外打拚多年的潛水事業，一直希望能歸根台灣，為台灣海洋教育投入心力。不只在地與海岸阿美部落串聯，更從學校教育紮根，建設真正的海洋文化，而非海鮮文化。未來將規劃整個東海岸甚至屏東，透過教育講座、園區課程分享，為臺灣培養更多愛海親海的島民。

    活動現場透過關卡認識水域活動正確的裝備與安全宣導，還有搜集海廢集點認證，邀集在地攤商分享原住民料理與都蘭特色美食。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播