東海岸渚橋休息區 轉型海洋教育園區

渚橋休息區轉型成海洋教育園區，推出闖關活動。（民眾提供）

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（東管處）與浪潛水公司共同在台十一線一百四十八公里處，為旅人打造全台首座結合人氣IP「Kuroro Aqua」的「渚橋海洋遊憩基地」，象徵東海岸「藍色生活」願景的無圍牆博物館，昨舉辦盛大的「啟航派對」，宣告東海岸最具靈魂的永續海洋遊憩據點正式迎向旅人。

原渚橋休息區於二十二日轉型成海洋教育園區，為東台灣海洋教育啟航成為即時戰力，在原本的休憩區停車場又新建了廁所與攤位，加上潛水業者進駐，未來將提供民眾水域活動與海洋教育。原本的休息區變得更加熱鬧也含海洋教育。

請繼續往下閱讀...

園區規劃主辦單位浪潛水負責人吳品誠表示，在國外打拚多年的潛水事業，一直希望能歸根台灣，為台灣海洋教育投入心力。不只在地與海岸阿美部落串聯，更從學校教育紮根，建設真正的海洋文化，而非海鮮文化。未來將規劃整個東海岸甚至屏東，透過教育講座、園區課程分享，為臺灣培養更多愛海親海的島民。

活動現場透過關卡認識水域活動正確的裝備與安全宣導，還有搜集海廢集點認證，邀集在地攤商分享原住民料理與都蘭特色美食。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法