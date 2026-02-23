為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    新北燈會開幕 15米紅寶馬主燈吸睛

    2026/02/23 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北燈會主燈為十五米高的紅寶馬，搭配聲光效果，帶來視覺震撼。 （記者賴筱桐攝）

    二〇二六新北燈會「勁馬奔騰．新北 Hi Light」昨晚在新北大都會公園開幕，市長侯友宜與韓籍啦啦隊女神安芝儇共同點亮十五米高、三六〇度旋轉的紅寶馬主燈，巨型駿馬搭配投影、聲光音效，帶來視覺震撼，吸引大批民眾搶拍。

    主題燈區由10區增到16區

    侯友宜表示，新北燈會去年吸引逾四九〇萬人次參與，創造九．八億元經濟效益，今年規模擴大，場地比去年大兩倍，主題燈區由十區擴增到十六區，其中高十五米的紅寶馬主燈，以童話故事繪本發想，帶領民眾走進童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，象徵新的一年活力奔放、好運啟程。

    日日有表演 170攤人氣美食

    民政局長林耀長指出，今年新北燈會規劃十六大主題燈區、八大特色活動，每日都有精彩表演，邀請一七〇攤人氣異國美食、傳統小吃及文創市集進駐，還有手作體驗活動，今年首度邀請韓國超人氣IP「線條小狗」跨界聯名，打造最萌燈區，民眾拍下美照上傳至個人社群平台並公開分享，可獲得每日限量一百份「線條小狗」聯名平安符。

    首與宮廟合作 打造祈福列車

    此外，今年首度與宮廟合作，打造「馬上開運」祈福列車，迎奉神尊駐駕，現場祈福擲聖筊可獲得小神衣、福袋、手機吊飾等限定小禮，另有日本熊本縣等十五個縣市參與「馬の灯町」燈區，以多元人文花燈展現各地特色，充滿濃厚異國風情。展場設置十二組互動燈組，可騎乘發光腳踏車、彈奏音樂，或張開雙手觸發翅膀光影特效，也能讓花朵綻放，並體驗打地鼠樂趣。

    林耀長說，即日起至三月八日每日主舞台都有街頭藝人演出，週末假日舉辦YOYO家族見面會、親子劇團、國際級藝文表演等節目輪番登場。今、明晚間各有一場三重先嗇宮邀請山西鐵花秀團隊演出。

    各種以馬為主題的造型花燈。 （記者賴筱桐攝）

