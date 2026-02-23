國定古蹟大溪李騰芳古宅 見證族群械鬥史

桃園燈會打造高13公尺、展翼18公尺的全金屬機械動態主燈。（記者李容萍攝）

記者謝武雄／專題報導

桃園市大溪「李騰芳古宅」，跟觀音「白沙岬燈塔」，是全市唯二的國定古蹟。李騰芳一八六四年（清治時代同治三年）至福建參加鄉試中舉人第廿一名，為同年台灣士子第一名，其父李炳生一八六〇年起幫他蓋了這棟宅第，佔地達一公頃，前有水池可供灌溉及日常生活之用，當時大溪除了漳泉、閩客械鬥，漢番攻防也很嚴重，宅院四周種滿刺竹，設銃櫃、瞭望台，有槍孔可架槍射擊，防衛功能完備。

李騰芳古宅建築規模為兩堂四護龍，格局以四合院為基礎，向前延伸出兩道護龍，構成包圍外亭的三合院，產生三合院結合四合院的特色，屋頂和地坪高度，依「由後至前、由內至外、左尊右卑」原則，空間上表達儒家尊卑次序，正廳燕尾翹脊代表中舉，「大夫第匾」、「文魁匾」都代表功名。

李騰芳中舉對地方影響很大，家族參與捐建大溪大廟福仁宮，主祀開漳聖王，每年農曆二月十一日要殺豬公，十大姓氏輪值，分別是一李、二江、三林、四簡、五張廖、六黃、七呂、八王游、九陳、十雜姓，李家居首，足見勢大。

以往淡水河船隻能上溯大溪，李家依此經營米糧生意發跡，在今老街有店面，就是區公所旁的燦坤大溪門市，巴洛克建築立面寫著「金興」，產業遍及現在新北、桃園，例如桃園客運在市境的第一個車站大溪車站，就是向李家承租。

「祭祀公業法人桃園縣李金興公」管理人李後斌翻出七十多年前金興公號（類似現代財團法人）老照片，共有三個店面，其中一間有助產士李宣的招牌，她是大溪第一位有牌照助產士，用現代醫療觀念幫民眾接生。

