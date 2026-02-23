桃園燈會週三登場 主燈高13公尺

桃園燈會打造高13公尺、展翼18公尺的全金屬機械動態主燈。（記者李容萍攝）

二〇二六桃園燈會以「飛馬耀桃園」為主題，睽違一年重返虎頭山，將於廿五日至三月八日在桃園虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園舉行，展期共十二天。除了主打高十三公尺、展翼十八公尺的的全金屬機械動態主燈，攜手Dcard超人氣原創IP「dtto friends」，打造萌翻的專屬主題燈區，為粉絲帶來充滿童趣與想像力的燈會主題樂園。

桃市府觀光旅遊局長陳靜芳表示，本屆燈會以飛馬為核心視覺，透過流動光線、層次色彩與大型燈組設計，展現城市夜色中的動感節奏，傳遞迎向新年的祝福與希望。

燈會首波亮點是二座象徵幸福入口的迎賓門，「桃花朵朵開」以桃園市花為靈感，巨大粉嫩花瓣層層堆疊，結合律動光影；「桃囍臨門」揉合傳統「囍」字文化與時尚線條，現場散發淡淡的水蜜桃芳香。

進入虎頭山創新園區「未來光域」，全金屬機械主燈「飛馬耀桃園」結合煙霧、雷射與多軸機械運作，展現翱翔天際的氣勢；園區內規劃旋轉木馬、海盜船、摩托車、小火車等設施供小朋友免費搭乘。

燈會期間提供兩線免費接駁車，平日下午五點、假日下午四點卅分起營運，約十至十五分鐘一班：紅線（桃園火車站後站—會稽河濱公園）及藍線（新永和市場—虎頭山創新園區）。

