北市迪化公園升級 空中走廊串連堤外

台北市迪化污水處理廠附設休閒運動公園新植的富士櫻陸續開花。（北市衛工處提供）

增設自行車牽引道 新植富士櫻綻放 宣告「花卉馬拉松」起跑

台北市政府工務局衛生下水道工程處提升迪化污水廠公園整體休憩品質，啟動環境升級改造工程，增設自行車牽引道，建構連結淡水河堤外與迪化公園綠色休閒的空中走廊；園區內新植的富士櫻近日陸續開花，迪化污水處理廠廠長黃邰聰表示，隨著富士櫻綻放，園區「花卉馬拉松」正式起跑，加上籃球場、網球場及共融式遊戲場等設施，適合各年齡層民眾來踏青賞花、活動筋骨。

空中走廊9月完工 方便前往北大同

黃邰聰表示，迪化污水處理廠為半地下化設施，上部空間活化成為休閒運動公園，占地約四．三公頃，過去河濱公園內的遊憩民眾及自行車，難以穿越環河北路串聯到北大同的孔廟、保安宮及迪化街等地。去年底動工的自行車牽引道，用鋼構橋串聯公園既有已延伸到堤外的景觀平台，與相距八十公尺的公共藝術陸橋「大地重現」，打造三至六公尺寬的自行車牽引道，方便自行車騎士輕鬆推車進出的空中走廊，前往北大同區域，預計九月完工。

另一方面，衛工處為增添園區景觀層次，在既有本土原生種的「山櫻花」外，今年沿著步道新植四十六株「富士櫻」，目前陸續開花迎來最佳賞花期，搭配因冷空氣轉紅的楓香樹葉，紅粉、粉白色系交織，營造出繽紛的景致。

3月杜鵑花季 4、5月流蘇接力開

黃邰聰表示，隨著富士櫻綻放，園區「花卉馬拉松」正式起跑，櫻花花期過後，三月將迎來浪漫的杜鵑花季，四、五月則有潔白飄逸的流蘇花接力盛開。楓香樹灑落滿地紅葉，與櫻花紅、粉白色花朵在藍天映襯下相互輝映，還有被譽為「夏夜煙火」的穗花棋盤腳正艷，以及有「彩虹之花」美稱的鳶尾花，加上園區設有籃球場、網球場及共融式遊戲場，適合民眾來踏青賞花、活動筋骨。

黃邰聰也提到，自行車牽引道部分結構需落墩於堤防高灘地，預計四月前先完成堤外施工，避免工程受汛期影響。

台北市迪化污水處理廠附設休閒運動公園內有各種運動設施。（北市衛工處提供）

