《台灣府儒考棚》市定古蹟辦特賣會 盧市府挨批文化殺手

台中市定古蹟「台灣府儒考棚」成特賣會場，遭外界質疑。（記者蘇金鳳攝）

民眾認為花7千多萬修復被糟蹋 文化局：委外依合約經營 議員：不能委外就兩手一攤

台中市「台灣府儒考棚」為市定古蹟，但民眾發現，春節期間竟讓委外廠商舉辦與文化毫無關聯的品牌衣鞋特賣會，認為與文創市集本質和觀感差很多，痛批盧秀燕市長是「文化殺手」，不解活化歷史建物竟是用這種方式；民進黨市議員黃守達質疑，市府不能委外後就兩手一攤，讓文化場域淪落為「馬上有錢」服務。

質疑文化場域淪落為「馬上有錢」服務

文化局表示，儒考棚目前由委外商依約經營，內容涵蓋展演、餐飲與商品展售；此次市集屬短期、個案性質的品牌合作，事前依規報備，並嚴格控管人流，確保古蹟建築安全與參觀品質；市府將持續落實督導機制，規劃更多具深度的藝文主題展演，以兼顧文化保存與場域活化。

市府：屬短期市集 事前有報備

台灣府儒考棚為清光緒十八年（西元一八九二年）興建「台灣省城」與舉行科舉考試的試院考棚；日治後（一八九五年）改做為中部地方行政單位辦公廳舍，一九二四年改為州廳官員俱樂部與議事堂，二〇〇六年台中市政府公告指定為市定古蹟，二〇〇九年出版調查研究暨修復計畫，市府並投入七千多萬元修復，二〇二一年委外營運。

民眾發現，委外廠商在二十至廿二日進行知名品牌特賣會，有球鞋、帽子、衣服等，吸引很多人搶購，引發破壞古蹟質疑，有民眾批評市府不重視文化，耗費鉅資修復的古蹟竟被拿來這樣糟蹋，痛批市府只會辦「購物節」。

業者：人數控管都符合規定

議員黃守達強調，台灣府儒考棚是重要的文化資產，市民對其再利用方向有所期待，但盧市府文資活化政策是否出現問題？委外商是否因經營壓力，才將文資空間租借做為特賣會使用？

黃守達要求盧市府好好檢討，而不是委外後便兩手一攤，讓文化場域淪落為了「馬上有錢」服務。

業者表示，人數控管都符合規定，是向政府承辦單位租借場地，盼藉此讓文化古蹟讓更多人認識。

