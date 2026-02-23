收假日交通順暢 雙鐵初三運量最高

春節連假最後一天，國道出現北返車潮。圖為桃園、林口一帶高速公路狀況，車流量大致順暢。（記者方賓照攝）

春節連假昨日結束，收假日各地路況大致正常。國道方面，交通部高公局指出，上午國道五號北向雪山隧道內車速略低，下午國道一號北向新竹至湖口車多及少數路段受事故影響短暫壅塞外，其餘路段行車狀況大致正常；公路局副總工程司姜宇峰也說，收假日各地整體車流順暢。

高公局交通管理組組長張崇智指出，高公局原預估昨日交通量為九十六百萬車公里，截至下午五時，國道交通量為七十一．一百萬車公里，仍在預期範圍內，上午國道除國五北向雪山隧道內車速略低，其餘路段行車大致正常，下午國一新竹至湖口車多及少數路段受事故影響，出現短暫壅塞。

請繼續往下閱讀...

離島交通方面，交通部民航局指出，因金門機場現場候補旅客較多，民航局協調航空公司增開四架次台北—金門加班機，金門航線含正班機計一〇六架次，另亦請國防部支援三架次軍機，包括金門飛往台北二架次，飛往台中一架次，全日金門航線雙向提供約一萬個座位數疏運旅客。

此外，交通部長陳世凱指出，今年春節連假期間，台鐵全線運量達六五〇．六萬人次，高鐵服務近二四五萬人次，其中大年初三是雙鐵運量全線最高峰，台鐵單日運量達到八十二．七萬人次、高鐵單日也突破卅二．五萬人次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法