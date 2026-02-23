為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    標普年鑑 凱基金控榮膺全球保險業第一

    2026/02/23 05:30 記者高嘉和／台北報導
    凱基金控5度入選標普永續年鑑，更勇奪全球保險業第一的最高榮譽。（凱基金控提供）

    凱基金控5度入選標普永續年鑑，更勇奪全球保險業第一的最高榮譽。（凱基金控提供）

    國際永續評比權威標普全球（S&P Global）日前公布二〇二六年永續年鑑《S&P Sustainability Yearbook 2026》入選名單，凱基金控在全球眾多金融機構中脫穎而出，勇奪全球保險業第一的最高榮譽，這不但是凱基金控連續五年入選，更創下歷年最佳評選紀錄。凱基金控表示，這是里程碑也是責任，將持續以制度化、數據化、透明化的永續治理模式，維持國際級水準，成為業界標竿。

    標普全球永續年鑑是依據企業永續評鑑（CSA）結果，從全球超過九二〇〇家企業中遴選各產業表現位居前十五％佼佼者，是國際機構法人配置ESG資產的重要指標。本次評鑑中，凱基金控在十八個評比面向獲得七項全球第一，包括透明度與資訊揭露、商業道德、政策影響力、氣候策略、職業健康與安全、金融包容、客戶關係等，展現凱基金控在永續發展的卓越成果。

    凱基金控集團具備高度成熟且具國際水準的數據治理與永續管理能力，已完成全球一〇〇％營運據點的溫室氣體盤查，並全數通過國際第三方標準查證；二〇二四年全集團溫室氣體排放量較基準年減少二十二．七％，全年用電量下降二．五七％，累計綠電使用量近八九〇萬度（kWh）。除了有效降低營運碳足跡，凱基金控更將影響力延伸至循環經濟，與台北市環保局合作，將行道樹修剪後的木材再利用，開創在地資源再生新模式。

    在公司治理與責任金融方面，凱基金控已將永續納入董事會層級治理架構，並通過科學基礎減碳目標（SBTi）審查，投融資減碳目標資產覆蓋率達五十％，並訂定二〇四〇年全面退出燃料煤與非常規油氣路徑，引導資金轉向低碳轉型產業，帶動價值鏈共好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播