    首頁 > 生活

    圓山大飯店遇「駭」 部分個資恐外流／業者致歉 已啟動調查、強化防護

    2026/02/23 05:30 記者侯家瑜／台北報導
    圓山大飯店傳出資安危機，部分系統遭未授權存取，不排除有顧客個資遭竊取、外流的風險。（資料照）

    圓山大飯店傳出資安危機，部分系統遭未授權存取，不排除有顧客個資遭竊取、外流的風險。（資料照）

    在春節連假尾聲，圓山大飯店傳出資安危機，部分系統遭未授權存取，不排除有顧客個資遭竊取、外流的風險，實際影響範圍仍待釐清，業者除對造成顧客不安致歉，也強調已啟動調查並強化防護。

    部分系統遭未授權存取

    圓山大飯店昨天發布聲明指出，十七日偵測到資訊系統遭外部駭客入侵，經委請專業團隊進行數位鑑識後，確認部分系統曾遭未經授權存取，不排除相關資料有被竊取或外流風險。

    影響範圍待鑑識確認

    圓山大飯店說明，可能受影響資料包括過往有業務往來單位的聯絡資訊及交易紀錄等內容，實際範圍仍待最終鑑識結果確認。消息曝光後，引發外界關注，也讓合作夥伴與消費者提高警覺。

    圓山大飯店表示，事發後已即刻切斷相關系統連線，全面展開調查，同步強化帳號權限控管與監控機制，並依規定通報主管機關，同時主動請法務部調查局協助釐清案情。圓山大飯店強調，目前整體營運與訂房服務均維持正常，未受影響，未來將持續提升資安防護強度，對任何不法入侵與資料竊取行為將依法追究責任。

    圓山大飯店提醒合作單位與民眾，如接獲可疑郵件、不明匯款指示或要求提供帳號密碼等情形，務必提高警覺並多方查證，以免成為詐騙目標。

    圓山大飯店創立於一九五二年，為台北重要地標之一，長年肩負國宴與國際接待任務，具高度象徵意義。此次資安事件，也使這座歷史悠久的觀光指標再度成為外界關注焦點。

