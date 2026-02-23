提升AI能力 大學籲設通用素養統一門檻

屏東科技大學將AI融入「運算思維與資訊科技應用」課程，並列為院定必修。圖為屏科大學生於數位科技微學程學習3D數位製造與無人機製造。（屏科大提供）

美國普渡大學今年秋季起將「AI應用能力」列為全體大學部學生畢業必要條件，引發國內高教界關注。多所大學指出，AI已從專業技能轉向通用素養，但推動方式仍以跨域課程與制度彈性為主，是否設立統一門檻，需要審慎評估。

台大設專區提供指引

台灣大學教務長王泓仁表示，AI改變未來人才需求與教學評量方式，校方已成立AI策略工作小組，評估不同模式，並設立AI專區提供師生基本指引。

請繼續往下閱讀...

成功大學教務長沈聖智指出，成大以治理與課程整合推動AI教育，鼓勵各院將AI融入專業情境並強化人文與倫理面向；暨南國際大學校長武東星表示，AI自然融入通識課程，目前已規定學生至少修習AI相關學分，並透過線上課程與競賽建立可持續精進的能力培育機制。

陽明交通大學教務長陳永昇指出，學校採「由淺入深」策略，透過微學分、跨域學程等多層次課程讓學生自主學習AI，並觀察到學生因職涯焦慮主動選修AI課程，教師培訓與教學轉型仍是挑戰；清華大學教務長劉奕汶則表示，校方暫不採硬性畢業門檻，而以生態系驅動方式推動，包括AI融入課程獎勵、學生共學圈與數位助教平台，讓學生主動將AI融入專業。

屏東科技大學校長張金龍表示，校方四年前將AI融入「運算思維與資訊科技應用」課程並列為院定必修，並強調AI與農業科技結合，如作物病害辨識、智慧農機與預警系統等跨域應用。

淡大設人工智慧學系

淡江大學校長葛煥昭表示，校方成立AI創智學院並設人工智慧學系，自大一開始推動AI必修，並結合雲端校園與跨域課程，打造系統性AI教育生態。元智大學校長廖慶榮表示，校方以「懂AI、用AI、創AI、領AI」為架構，結合通識必修與跨院學程培養跨域人才。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法