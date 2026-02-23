AI實務能力列大學畢業門檻 國際新趨勢

屏科大引入智慧車輛與自動駕駛系統之開發，結合人工智慧技術，提供學生最新學習趨勢。（屏科大提供）

美國普渡大學規定今年秋季起入學新生，必須達到「人工智慧基本實務能力（AI working competency）」才能畢業，AI成為大學畢業基本門檻逐漸成為趨勢。

俄亥俄州立大學則啟動「AI流暢度（AI Fluency）計畫」，透過大一共同課程與各系整合，將學生具備AI基本能力設定為全校培育目標；德福瑞大學也宣布，將在今年年底前，逐步把AI素養嵌入所有課程，讓學生在各科目中實作AI工具。

請繼續往下閱讀...

日本採取「中央訂標準、大學拿認證」模式，文部科學省推動「數理．資料科學．AI教育程式認定制度」，將課程分為素養與應用基礎等層級，由各大學申請認證並開設跨院通識或學程，學生修畢可取得官方認證或數位徽章，未強制畢業門檻，但透過國家標準，引導各校將AI視為跨領域通識能力。

韓國則同時從政策與校園端推進，教育部規畫在多所旗艦國立大學導入新生基礎AI教育，建立入門能力；部分大學如啟明大學更將「AI與運算思維」設為全校必修通識課，並提供生成式AI工具帳號，形成「全校必修＋工具普及」模式。

新加坡與歐洲以制度與治理帶動轉型，例如南洋理工大學要求博士新生修習AI素養課程，新加坡政府亦為十多萬名公務員推出AI訓練，使AI素養成為公共治理能力；歐盟訂定「人工智慧法案」，要求相關人員具備足夠AI素養，間接促使大學與研究機構發展培訓與課程。

整體而言，各國雖採不同制度工具，但方向逐漸一致，AI正從少數專業技能轉變為衡量高等教育能力重要指標之一。

各國AI高教作法比較表

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法